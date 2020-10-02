Телеканал "360" опубликовал видео, которая сняла на свой телефон дочь актера Владимира Конкина София перед гибелью.
На кадрах девушка танцует в раздевалке фитнес-клуба перед зеркалом под романтическую песню.
После этого Конкина под эту же музыку прошла по коридору и засняла бассейн, в котором позже произошла трагедия.
Предсмертный танец: за несколько минут до гибели София Конкина сняла себя на телефон, смотрите видео
После этого девушка под музыку прошла по коридору и засняла бассейн, в котором позже произошла трагедия.
Телеканал "360" опубликовал видео, которая сняла на свой телефон дочь актера Владимира Конкина София перед гибелью.
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