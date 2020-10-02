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Онлайн некролог: Кто умер с 06.09 по 01.10.2020 в Бердске

17:53 02.10.2020
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Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

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Фото с www.freeimages.com

Скороход В.А. 12.11.48-06.09.20
Скрипников С.И. 20.02.66-07.09.20
Ланчев А.А. 20.04.59-07.09.20

Матвенюк П.У. 19.01.37-12.09.20
Петрушенко В.В. 13.05.50-15.09.20
Липатников В.Н. 06.11.49-17.09.20
Мармалюк С.П. 03.12.55-17.09.20
Захаров П.В. 23.02.29-18.09.20
Крылова Т.Л. 14.04.70-19.09.20
Абросимова Э.П. 07.12.37-23.09.20
Скрипко В.А. 08.11.42-25.09.20
Дремов П.Н. 05.11.48-25.09.20
Кузьмина Н.И. 06.10.47-25.09.20
Корчагин В.Н. 01.09.52-26.09.20
Канунников С.Д. 08.02.59-26.09.20
Шавернев Н.Д. 05.07.52-27.09.20
Кищенко В.А. 19.04.51-27.09.20
Ковшов А.А. 24.07.74-28.09.20
Березов В.П. 25.04.36-28.09.20
Рогуля Н.М. 20.03.32-28.09.20
Иваненко Н.Л. 10.03.37-28.09.20
Исаев Г.Ф. 04.02.50-29.09.20
Прошакова Г.И. 23.04.39-29.09.20
Кашкин В.А. 13.04.36-29.09.20
Усачев В.К. 25.02.40-29.09.20
Рукосуев А.П. 11.04.37-29.09.20
Пожарских А.И. 29.06.34-29.09.20
Байбакова Н.В. 16.11.52-29.09.20
Гусельников Г.М. 10.08.49-30.09.20
Зиновьев А.Л. 08.08.41-30.09.20
Круглыхин Н.Б. 20.08.56-30.09.20
Бабушкина М.Е. 30.06.32-30.09.20
Удалова Г.А. 18.06.43-30.09.20
Оноприенко В.В. 30.10.41-01.10.20
Алешин С.В. 18.01.62-
Шеметов Н.В. 03.01.41-

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Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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