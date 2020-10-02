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Ультиматум от Голиковой: соблюдаем меры безопасности или идем в самоизоляцию

18:20 02.10.2020
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Большинство заболевших коронавирусом, по ее словам, не выполняли предписания, введенные для борьбы с распространением инфекции. Крыпные города с большой плотностью населения в особой опасности.

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Голикова добавила, что 60% прироста заболеваемости COVID-19 приходится на Москву
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Ультиматум от Голиковой: соблюдаем меры безопасности или идем в самоизоляциюВведут новые ограничения при росте зараженных COVID-19 в России, заявили в РоспотребнадзореЕщё 2019 новостей

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры эпидбезопасности, введенные для борьбы с COVID-19. В противном случае придется вернуться к режиму самоизоляции, заявила она 2 октября.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — сказала Голикова на пресс-конференции.

Большинство заболевших коронавирусом, по ее словам, не выполняли предписания по мерам безопасности:

-80−85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности, и сегодня очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами.

Голикова добавила, что 60% прироста заболеваемости COVID-19 приходится на Москву. Города с большой плотностью населения первыми подвергаются росту заболеваемости, сделал вывод вице-премьер.

COVID-19 коечный фонд коронавирус меры безопасности режим Татьяна Голикова
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