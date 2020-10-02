Шахтер и Динамо узнали соперников в Лиге Чемпионов

В Женеве состоялась жеребьевка очередного группового этапа наиболее престижного клубного турнира — Лиги Чемпионов УЕФА. Своих будущих соперников узнали 32 клуба из 15 стран.

Жребий всегда повод задуматься о раскладах, чтобы сделать выигрышную ставку на Пари Матч Украина . Уверен, что многие уже изучают составы и тактики команд в разных группах, историю их недавних встреч между собой, чтобы предсказать будущий результат.

Украину в Лиге Чемпионов 2020/2021 года представят две команды. «Шахтер», как победитель первенства страны, попал в турнир напрямую, занявшему второе место «Динамо» пришлось доказывать свое право в квалификации. Для киевлян это не стало проблемой — команда уверенно обыграла бельгийский «Гент» 2:1 на выезде и разгромила дома 3:0.

Теперь клуб ждут более именитые соперники по группе G. Туринский «Ювентус» уже несколько лет неизменно побеждает в Италии, а потому состязание с лучшими клубами Европы для него особый вызов.

Имея в составе россыпь звезд во главе с Криштиану Роналду, команда вряд ли ставит перед собой иную цель кроме победы в турнире.

Только о победе наверняка думает и второй фаворит группы — испанская «Барселона». Хотя сдаваться заранее динамовцы, конечно же, не будут. Эта команда не раз выигрывала у самых сильных соперников и постарается сделать это снова. В любом случае киевские болельщики увидят игру двух великих клубов, равно как и самых выдающихся игроков современности — Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Которых футбольная судьба свела вместе для очередного соперничества, теперь на уровне Лиги Чемпионов. Что же касается «Ференцвароша», то, при всем уважении к венгерской команде, киевлянам по силам их обыграть.

Если «Динамо» попало на «Барселону», то «Шахтеру» достался второй гранд испанского чемпионата — мадридский «Реал». Он является бесспорным фаворитом группы В, хотя легко победу и очки никто не отдаст.

Две другие команды — миланский «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, также весьма сильны, но с ними «Шахтер» должен потягаться. Борьба предстоит упорная, а участники плей-офф от группы В определятся, скорее всего, в последнем туре.