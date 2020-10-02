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Уйдем на карантин? Серьезным рост заражения коронавирусом в России назвала Голикова

19:32 02.10.2020 Фото: pexels.com
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В Кремле подтвердили, что в связи с ростом случаев COVID-19 требуется определенная мобилизация всех систем как на федеральном, так и на региональном уровнях.

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Голикова назвала серьезным рост числа случаев коронавируса в России
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Вице-премьер России Татьяна Голикова 2 октября назвала серьезным рост числа больных коронавирусом в стране.

«Рост серьезный, мы его ожидали, я сразу скажу, что это не какая-то новость для нас. Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов, и с другой стороны, как мы и всегда говорили? — это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний. И мы естественного роста этого заболевания ожидали», — сказала она.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с ростом случаев COVID-19 требуется определенная мобилизация всех систем как на федеральном, так и на региональном уровне.

Вместе с тем, по его словам, пока речи о новом карантине не ведется.

В конце сентября Голикова рассказала, что основными причинами роста заболеваемости COVID-19 в России являются участие граждан в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. А 2 октября она поставила ультиматум: либо соблюдем меры безопасности, либо уходим на самоизоляцию.

COVID-19 коронавирус меры безопасности мобилизация соблюдение масочного режима
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