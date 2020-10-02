Отправить в отпуск родителей на время вынужденных каникул школьников хочет Госдума

Речь идет об оплачиваемом отпуске в семьях, где есть младшие школьники и которых не с кем оставить. Впрочем, пока не все регионы объявили о досрочных каникулах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы до двух недель

В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул, введенных в связи с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие обращения министру труда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период", - объяснила парламентарий.

Кроме того, по словам Стрыковой, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19.

В Новосибирской области пока о каникулах не объявили, но их могут ввести в связи с ростом заболеваемости коронавирусом: дети заражаются, классы отправляют на дистанционное обучение, школы закрывают.