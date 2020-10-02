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Облили фекалиями Пашаева: Видео драки после "покушения" попало в Сеть

18:55 02.10.2020 Фото: vk.com
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Свой поступок парни объяснили случайностью: дескать, хотели вручить термос Пашаеву «за неприкрытую ложь». Тот, кто нес емкость, поскользнулся и якобы нечаянно вылил «некоторое количество содержимого» на юриста.

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Появилось видео драки Пашаева с облившим его фекалиями молодым человеком

Бывший адвокат Эльман Пашаев продемонстрировал впечатляющие навыки борьбы. Он подсечками несколько раз повалил одного из молодых людей, которые облили его фекалиями, передает  «360», куда он направлялся на Зубовском бульваре на пресс-конференцию.

На Пашаева напали перед пресс-конференцией, на которой он обещал назвать заказчика дела актера Михаила Ефремова. Юрист сравнил поступок молодых людей с покушением. Облили его с криком: «Это за вчерашнее высказывание!». Имя одного из них юрист вычислил по выпавшему документу и предложил назвать заказчиков.

Свой поступок парни объяснили случайностью. Они заявили, что хотели вручить термос Пашаеву «за неприкрытую ложь». Тот, кто нес емкость, поскользнулся и якобы нечаянно вылил «некоторое количество содержимого» на юриста.

После нападения на Эльмана Пашаева полиция начала проверку. Правоохранители устанавливают личности борцов за правду.

Сам бывший адвокат уверен, что его хотят привлечь к уголовной ответственности. Предприниматель Анзор Псуноков заявил, что дал Пашаеву в долг 2,7 миллиона рублей на сделку с недвижимостью, которые юрист присвоил себе.

ДТП с участием Ефремова
Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева, который пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой. Приговор в законную силу не вступил, сторона защиты подала ряд апелляций.

авария адвокат заказчик покушение поскользнулся фекалии Эльман Пашаев
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