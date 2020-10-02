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Лучшим воспитателем региона стала бердчанка из детского сада «Дельфин»

18:54 02.10.2020
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Музыкальный руководитель детского сада № 2 Ольга Костылева представит Новосибирскую область на всероссийком конкурсе «Воспитатель года».

Напомню, в феврале 2020 года Ольга победила на городском этапе состязаний, обойдя шесть конкуренток. Воспитатель отметила: в успехе «виноват» весь коллектив «Дельфина», в одиночку ей ни за что бы не удалось подготовить такую интересную конкурсную программу.

К примеру, на своей презентации Ольга во фраке, сшитом специально для этого выступления, дирижировала оркестрантами-коллегами, исполнившими симфонию Моцарта. Музыка великого композитора, конечно же, транслировалась в записи, оркестр детсада лишь подыгрывал на колокольчиках и маракасах.

Получилось живенько, креативно, с серьезной заявкой на победу, которую Ольге Костылевой и присудили после всех успешно пройденных конкурсных этапов.

Выступить креативно удалось и на региональном этапе. Впереди состязания среди лучших воспитателей России.

Источник: svidetel24.info

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