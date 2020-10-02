За вырубку 247 сосен в охранной зоне заплатят 4,6 млн рублей газовики в бюджет Бердска

После строительства газопровода для бердского частного сектора пришлось вывести часть массива в Новом поселке из лесного фонда. Власть утверждает, что рубить деревья будут законно.

О вырубке деревьев в охранной зоне газопровода рассказали в мэрии Бердска

В 2016 году на территории поселка Новый был построен газопровод высокого давления. При вводе в эксплуатацию данного газопровода Бердск дополнительно будет получать более 20 тыс. кубометров, что позволит обеспечить газом жителей частного сектора, а также даст техническую возможность употребления газа многим предприятиям города.

Однако охранная зона газопровода попала в городские леса, где законодательно сплошная вырубка леса запрещена – это осложнило ситуацию с вводом газопровода в эксплуатацию.

- Нам пришлось провести достаточно сложную процедуру. Поскольку нельзя уменьшать площадь городских лесов, на замену данной площади мы включили другой участок в городские леса. Эта процедура потребовала значительного количества времени, поскольку осуществлялась на уровне Федерального агентства лесного хозяйства, - рассказала начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации города Бердска Олеся Черемнова.

На сегодняшний день участок, где проходит охранная зона газопровода не находится в городских лесах и теперь можно будет начать вырубку. Вся техническая документация уже готова, дано разрешение на вырубку 247 сосен. В ближайшее время подрядная организация приступит к выполнению работ, передает пресс-центр мэрии Бердска.

- Хочу обратить внимание бердчан, что вырубка на данной территории будет проводиться на законных основаниях, в рамках проекта, - отметил главный специалист МБУ «Управление природными ресурсами» Андрей Неустроев.

Также Андрей Иванович отметил, что АО «Газтранском» выплатит восстановительную стоимость, которая составит порядка 4 млн 600 тыс. рублей. Эти средства будут перечислены в бюджет города и пойдут, в том числе на обновление и увеличения зеленого фонда Бердска.