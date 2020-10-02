Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина

Глава Чечни призвал оппозиционера измениться и начать любить родину. Кроме того, он полагает, что если бы Навального хотели убить, то "ни один врач пальцем бы не пошевелил".

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров не нашел логики и доказательств в заявлении политика Алексея Навального, который сказал Spiegel, что уверен, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин. Кадыров предложил оппозиционеру считать его заказчиком покушения.

"Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

"Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - предложил он.

Глава Чечни подчеркнул, что именно "благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции" и что президент сдерживает желающих ответить на ложь оппозиционеров.

"Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам", - отметил он.

Он призвал Навального измениться и начать любить родину, а не преследовать личные корыстные цели. Также он призвал политика "признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", и отметил, что в версии госзаказа на убийство нет логики.

После публикации Spiegel спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент спас Навальному жизнь и назвал его заявление проявлением непорядочности. Он предположил, что отравление было инсценировкой Запада и что Навальный работает на западные спецслужбы.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал слова Навального аморальными и оскорбительными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил бездоказательность и недопустимость заявлений оппозиционера. Он отметил, что риторика, граничащая с оскорблениями, - "это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе". После этого он заявил, что Кремль закрыл эту тему и больше ее комментировать не будет.