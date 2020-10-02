02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина

19:55 02.10.2020 Фото: Инстаграм
1

Глава Чечни призвал оппозиционера измениться и начать любить родину. Кроме того, он полагает, что если бы Навального хотели убить, то "ни один врач пальцем бы не пошевелил".

% name% title
Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров не нашел логики и доказательств в заявлении политика Алексея Навального, который сказал Spiegel, что уверен, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин. Кадыров предложил оппозиционеру считать его заказчиком покушения.

"Навальный назвал Путина заказчиком своего отравления. Субъективное мнение оппозиционер выразил без каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

"Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - предложил он.

Глава Чечни подчеркнул, что именно "благодаря Путину в стране действует толерантное отношение к оппозиции" и что президент сдерживает желающих ответить на ложь оппозиционеров.

"Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам", - отметил он.

Он призвал Навального измениться и начать любить родину, а не преследовать личные корыстные цели. Также он призвал политика "признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", и отметил, что в версии госзаказа на убийство нет логики.

После публикации Spiegel спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент спас Навальному жизнь и назвал его заявление проявлением непорядочности. Он предположил, что отравление было инсценировкой Запада и что Навальный работает на западные спецслужбы.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал слова Навального аморальными и оскорбительными.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил бездоказательность и недопустимость заявлений оппозиционера. Он отметил, что риторика, граничащая с оскорблениями, - "это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства, претендовать на некое участие в политической борьбе". После этого он заявил, что Кремль закрыл эту тему и больше ее комментировать не будет.

заказчик западные спецслужбы оппозиционер оскорбления отравление Разман Кадыров Алексей Навальный
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто отравил Навального?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПризнана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
20:57 02-10-2020
Признана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
20:43 02-10-2020
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
20:30 02-10-2020
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин 1
20:06 02-10-2020
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин
"Черные" и светлые дни в октябре 2020 года по лунному календарю: Когда нельзя начинать важные дела
20:05 02-10-2020
Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина
19:55 02-10-2020
Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина
Уйдем на карантин? Серьезным рост заражения коронавирусом в России назвала Голикова
19:32 02-10-2020
Уйдем на карантин? Серьезным рост заражения коронавирусом в России назвала Голикова
Владимир Познер назвал самую страшную вещь в своей жизни
19:22 02-10-2020
Владимир Познер назвал самую страшную вещь в своей жизни
Уникальный день октября 2020 года назвал астролог: Что следует сделать в эту дату
19:20 02-10-2020
Уникальный день октября 2020 года назвал астролог: Что следует сделать в эту дату
БердскЗа вырубку 247 сосен в охранной зоне заплатят 4,6 млн рублей газовики в бюджет Бердска
19:18 02-10-2020
За вырубку 247 сосен в охранной зоне заплатят 4,6 млн рублей газовики в бюджет Бердска