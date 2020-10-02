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Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин

20:06 02.10.2020 Фото: Википедии
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По словам мэра столицы, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку" он подписал, "чтобы не переходить к ограничению секторов экономики".

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Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве близка к критичной
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрылаМосква готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 СобянинЕщё 2022 новостей

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве - на грани критичной, заявил мэр города Сергей Собянин.

"К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали - это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"А ситуация сегодня практически на грани критичной", - отметил он. "И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры", - сказал мэр.

По словам Собянина, приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку" он подписал, "чтобы не переходить к ограничению секторов экономики".

Мэр Москвы с 5 октября ввел обязательную удаленную работу для не менее 30% трудовых коллективов. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за четыре месяца. Общее число заболевших в городе с начала пандемии превысило 295 тыс. человек.

COVID-19 жесткие меры заболеваемость коронавирус число заболевших Сергей Собянин
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От редакции

Коронавирус снова охватил всю страну?

Covid-19, 02 октября 2020 20:39
Москва всегда готова к жестким мерам к своему населению. Это только начало. Т.н. "Ковид" - только лишь часть эксперимента над доверчивыми властям людьми.

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