02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Признана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области

20:57 02.10.2020
0

Ольга Костылева и детского сада №2 «Дельфин» получила награду из рук губернатора Андрея Травникова.

Губернатор Андрей Травников поздравил педагогов с Международным днём учителя

В рамках праздничной церемонии, посвящённой профессиональному празднику «Международный день учителя», глава региона вручил свидетельства победителям федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на территории Новосибирской области в 2020 году, наградил победителей областного конкурса на присуждение премии «Почётный работник образования Новосибирской области».

Также в ходе торжественной церемонии были награждены лауреаты и абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года», лауреаты и абсолютный победитель областного конкурса «Воспитатель года».

Учителем года признана Татьяна Глиненко – преподаватель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономический лицей».

Звания «Воспитатель года» удостоена Ольга Костылева – музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №2 «Дельфин» города Бердска».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПризнана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
20:57 02-10-2020
Признана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
20:43 02-10-2020
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
20:30 02-10-2020
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин 1
20:06 02-10-2020
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин
"Черные" и светлые дни в октябре 2020 года по лунному календарю: Когда нельзя начинать важные дела
20:05 02-10-2020
Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина
19:55 02-10-2020
Кадыров предложил себя в заказчики отравления Навального вместо Путина
Уйдем на карантин? Серьезным рост заражения коронавирусом в России назвала Голикова
19:32 02-10-2020
Уйдем на карантин? Серьезным рост заражения коронавирусом в России назвала Голикова
Владимир Познер назвал самую страшную вещь в своей жизни
19:22 02-10-2020
Владимир Познер назвал самую страшную вещь в своей жизни
Уникальный день октября 2020 года назвал астролог: Что следует сделать в эту дату
19:20 02-10-2020
Уникальный день октября 2020 года назвал астролог: Что следует сделать в эту дату
БердскЗа вырубку 247 сосен в охранной зоне заплатят 4,6 млн рублей газовики в бюджет Бердска
19:18 02-10-2020
За вырубку 247 сосен в охранной зоне заплатят 4,6 млн рублей газовики в бюджет Бердска