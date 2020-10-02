Признана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников поздравил педагогов с Международным днём учителя

В рамках праздничной церемонии, посвящённой профессиональному празднику «Международный день учителя», глава региона вручил свидетельства победителям федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на территории Новосибирской области в 2020 году, наградил победителей областного конкурса на присуждение премии «Почётный работник образования Новосибирской области».

Также в ходе торжественной церемонии были награждены лауреаты и абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года», лауреаты и абсолютный победитель областного конкурса «Воспитатель года».

Учителем года признана Татьяна Глиненко – преподаватель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Экономический лицей».

Звания «Воспитатель года» удостоена Ольга Костылева – музыкальный руководитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №2 «Дельфин» города Бердска».