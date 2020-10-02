Где пенсионерам жить хорошо и где плохо: в какой список попала Россия?

Самой комфортной для жизни на пенсии признали Исландию. США расположились лишь на 16-й строчке.

Названы лучшая и худшая страна для жизни на пенсии

Лучшей страной для жизни на пенсии является Исландия, а худшей - Россия. К такому выводу пришли специалисты банка Natixis, который входит в число крупнейших корпоративных и инвестиционных банков Франции.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на исследование, рейтинг стран был составлен на основе Глобального индекса пенсионного обеспечения, который учитывает такие показатели как уровень процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, размер государственного долга и изменения климата.

Всего в рейтинге было представлено 44 страны. Первое место заняла Исландия, на втором расположилась Швейцария, а замкнула тройку лидеров Норвегия. США расположились лишь на 16-й строчке, поднявшись за год на две позиции благодаря улучшившимся показателям качества жизни и благосостояния.

В числе худших стран для жизни на пенсии оказались Литва, Латвия и Греция, занявшие соответственно 35, 36 и 41 места. Абсолютным аутсайдером рейтинга стала Россия (44 место).

Однако, отмечает агентство, в исследовании использовались данные за 2019 год, которые не учитывают всплеск безработицы в связи с пандемией COVID-19. Из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, шансы пенсионеров на финансовую стабильность значительно снизились по всему миру.