02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Новый инфекционный госпиталь построят за 100 дней на фоне второй волны коронавируса в Новосибирске

21:54 02.10.2020 Фото: Nso.ru
0

Пандемия показала, что столице Сибири остро необходимо новое современное здание инфекционной больницы. Госпиталь рассчитанный на 234 койко-места скопируют с казанского.

% name% title
Построить инфекционную больницу за сто дней, как в Татарстане

Первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов и министр здравоохранения региона Константин Хальзов побывали в столице Татарстана в новом инфекционном госпитале. Они оценили возможность строительства инфекционной больницы в Новосибирске по казанскому проекту.

Новый корпус Республиканской инфекционной клинической больницы возвели в Казани за 100 дней. В отличие от модульных инфекционных госпиталей, которые военные построили в нескольких городах, включая Новосибирск, это капитальное четырехэтажное здание, рассчитанное на долгие годы эксплуатации.

«Пандемия показала, что Новосибирску остро необходимо новое современное здание инфекционной больницы. Мы рассматриваем разные варианты. На текущий момент казанский проект кажется нам наиболее перспективным и экономически эффективным. С некоторыми модификациями, в том числе с учетом климатических особенностей, его можно было бы использовать у нас», - пояснил цель визита Юрий Петухов.

Проект больницы оригинальный, создан с нуля. Госпиталь рассчитан на 234 койко-места с возможностью расширения при необходимости до 504 коек. Инженерные коммуникации, очистка воздуха, вытяжная вентиляция спроектированы с учетом всех современных нормативов. Первый этаж занимают приемный покой, диагностическое, лечебное и реанимационное отделения. На втором, третьем и четвертом этажах – боксы для пациентов.

Все боксы – мельцеровские, с отдельными входами с уличной галереи, что полностью соответствует самым строгим требованиям к организации оказания медицинской помощи в инфекционных больницах», - отметил Константин Хальзов.

Также делегация Новосибирской области побывала в Республиканской клинической больнице, где на примере отделения Emergency первому заместителю Губернатора и министру здравоохранения показали, как организована сортировка и распределение потоков поступающих пациентов. Также Юрий Петухов и Константин Хальзов посетили республиканскую детскую больницу и крупнейшую казанскую городскую больницу №7. Представители Новосибирской области обсудили возможность межрегионального сотрудничества в области детского здравоохранения и организации неотложной помощи.

инфекционный госпиталь модуль построят Константин Хальзов Юрий Петухов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Значит, готовятся к тому, что ковид пришел надолго?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тамара Глоба: октябрь чрезвычайно денежно удачен для трех знаков Зодиака
22:45 02-10-2020
Тамара Глоба: октябрь чрезвычайно денежно удачен для трех знаков Зодиака
Умер политик Юрий Кувшинов из Новосибирска от коронавируса
22:11 02-10-2020
Умер политик Юрий Кувшинов из Новосибирска от коронавируса
Новый инфекционный госпиталь построят за 100 дней на фоне второй волны коронавируса в Новосибирске
21:54 02-10-2020
Новый инфекционный госпиталь построят за 100 дней на фоне второй волны коронавируса в Новосибирске
Безалкогольный weekend: 3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
21:46 02-10-2020
Безалкогольный weekend: 3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
Где пенсионерам жить хорошо и где плохо: в какой список попала Россия?
21:32 02-10-2020
Где пенсионерам жить хорошо и где плохо: в какой список попала Россия?
БердскПризнана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
20:57 02-10-2020
Признана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
20:43 02-10-2020
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
20:30 02-10-2020
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин 1
20:06 02-10-2020
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин
"Черные" и светлые дни в октябре 2020 года по лунному календарю: Когда нельзя начинать важные дела
20:05 02-10-2020