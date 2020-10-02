Новый инфекционный госпиталь построят за 100 дней на фоне второй волны коронавируса в Новосибирске

Пандемия показала, что столице Сибири остро необходимо новое современное здание инфекционной больницы. Госпиталь рассчитанный на 234 койко-места скопируют с казанского.

Построить инфекционную больницу за сто дней, как в Татарстане

Первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов и министр здравоохранения региона Константин Хальзов побывали в столице Татарстана в новом инфекционном госпитале. Они оценили возможность строительства инфекционной больницы в Новосибирске по казанскому проекту.

Новый корпус Республиканской инфекционной клинической больницы возвели в Казани за 100 дней. В отличие от модульных инфекционных госпиталей, которые военные построили в нескольких городах, включая Новосибирск, это капитальное четырехэтажное здание, рассчитанное на долгие годы эксплуатации.

«Пандемия показала, что Новосибирску остро необходимо новое современное здание инфекционной больницы. Мы рассматриваем разные варианты. На текущий момент казанский проект кажется нам наиболее перспективным и экономически эффективным. С некоторыми модификациями, в том числе с учетом климатических особенностей, его можно было бы использовать у нас», - пояснил цель визита Юрий Петухов.

Проект больницы оригинальный, создан с нуля. Госпиталь рассчитан на 234 койко-места с возможностью расширения при необходимости до 504 коек. Инженерные коммуникации, очистка воздуха, вытяжная вентиляция спроектированы с учетом всех современных нормативов. Первый этаж занимают приемный покой, диагностическое, лечебное и реанимационное отделения. На втором, третьем и четвертом этажах – боксы для пациентов.

Все боксы – мельцеровские, с отдельными входами с уличной галереи, что полностью соответствует самым строгим требованиям к организации оказания медицинской помощи в инфекционных больницах», - отметил Константин Хальзов.

Также делегация Новосибирской области побывала в Республиканской клинической больнице, где на примере отделения Emergency первому заместителю Губернатора и министру здравоохранения показали, как организована сортировка и распределение потоков поступающих пациентов. Также Юрий Петухов и Константин Хальзов посетили республиканскую детскую больницу и крупнейшую казанскую городскую больницу №7. Представители Новосибирской области обсудили возможность межрегионального сотрудничества в области детского здравоохранения и организации неотложной помощи.