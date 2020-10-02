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Умер политик Юрий Кувшинов из Новосибирска от коронавируса

22:11 02.10.2020 Фото: newsib.net
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Он был заместителем главы новосибирского отделения «Яблока». Его друзья уточнили, что он скончался в поездке по Томску.

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Новосибирский политик Юрий Кувшинов скончался от коронавируса
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер политик Юрий Кувшинов из Новосибирска от коронавирусаУмер от рака первым в истории излечившийся от ВИЧ пациентЕщё 433 новостей

Сегодня, 2 октября, стало известно о кончине новосибирского философа и политика Юрия Кувшинова. О том, что он умер от коронавируса сообщил на своей странице Facebook видеоблогер Тимур Ханов.

Информацию подтвердил и бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский. Он уточнил, что Юрий Кувшинов скончался в поездке в Томске.

Юрий Кувшинов стал известен в 90-е годы, когда основал региональное отделение «Демократической России». В 1994 году он стал председателем исполкома Новосибирского регионального отделения партии «Демократический выбор России».

Кувшинов был депутатом горсовета. Он пытался избраться в спикеры, но сделать это кандидату философских наук не удалось.

В последние годы Юрий Кувшинов был заместителем главы новосибирского отделения «Яблока» и занимался бизнесом. Ему было 63 года.

«Он долгими сезонами жил в тайге, жил и в городе на собственной барже на Оби, он всех выручал постоянно, тянул большую семью... Юра из тех людей, кто считал правильным подставлять своё плечо под общую ношу первым! Невероятная потеря... Что такое слёзы, пусть подступающие у зрелого мужчины украдкой, я вспомнил сейчас... Юра умер в поездке в Томске. Ковид», – написал бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский.

бывший депутат политик умер от коронавируса
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