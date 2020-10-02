Свернула бордюр на перекрёстке «девятка» с подростками, уходя от полицейской погони в Бердске

Инцидент с несовершеннолетними «гонщиками» произошёл сегодня, 2 октября, около 19 часов на перекрёстке Красноармейская-Павлова.

Как рассказали сайту «Свидетель» правоохранители, подростки, которым по закону и возрасту рано ещё управлять транспортным средством, привлекли к себе внимание стражей порядка в другой части города — на улице Радищева. В ответ на законное требование остановиться и предъявить документы «малолетки» дали дёру от правоохранителей. Сначала — по Советской, затем по Красноармейской.

Объехать по обочине пробку, скопившуюся у светофора на пересечении Павлова и Красноармейской в результате вечернего часа пик, несовершеннолетнему «гонщику» не удалось.

Машина вырвала с корнем дорожный бордюр, отделяющий газон от проезжей части, и встала, как вкопанная, в ожидании отставших не на много полицейских экипажей с «мигалками».

Всего на «финише» собралось три полицейских автомобиля. К счастью, «девятка» под управлением несовершеннолетнего водителя, который по совету взрослых от комментариев прессе отказался, натворила не столь много бед. Сами юные «гонщики» не пострадали. В столкновение с другими ТС «девятка» попасть не успела. На пешеходном переходе, куда она выскочила, уходя от полиции, пешеходов не было. Бордюрный камень, можно сказать, не в счёт.

Разбираться с сотрудниками ДПС областного полка ГИБДД и нести всю ответственность предстоит родителям подростка, сидевшего за рулём.