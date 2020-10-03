Почему ребенку важно играть с отцом и на что это влияет

Дети, с которыми отцы часто играли в детстве, со временем начинают лучше справляться с агрессией.

Все знают о том, что отец необходим ребенку, не меньше чем мать, даже без научных доказательств

Проведенные исследования британских ученых показали, что отцы обязаны проводить достаточно времени со своим ребенком. Они должны заниматься их воспитанием и развитием.

Роль отца в жизни ребенка

Все знают о том, что отец необходим ребенку, не меньше чем мать, даже без научных доказательств. Ученые не останавливаются на достигнутом и дальше продолжают приводить доводы о том, что отцам нужно больше времени уделять своему чаду, ведь от этого зависит дальнейшая судьба ребенка. Оказывается, что детям очень важно играть вместе со своим отцом.

Теперь ребенку недостаточно просто побыть рядом с отцом пару минут, когда тот пришел после работы. Ребенку нужно уделять много времени, а так же обязательно с ним нужно играть в разные игры.

Влияние воспитания отца на ребенка

Как уже ранее было сказано, отцы обязаны играть с детьми. Все дело в том, что они любят более активные игры: катают ребенка на плечах, играют с ними в догонялки и прятки. Каждая из указанной активности поможет ребенку научиться лучше контролировать свои эмоции и правильно ими управлять.

Дети, с которыми отцы часто играли в детстве, со временем начинают лучше справляться с агрессией, при этом у них реже выявляют гиперактивность, чрезмерную эмоциональность и прочие трудности, в сравнении с другими детьми. Меж тем, такие дети реже ввязываются в школьные конфликты и драки.

Физическая активность детей

Активные игры создают такие ситуации, когда ребенку приходится применять саморегуляцию. Бывают разные ситуации, когда малышу необходимо контролировать свою силу, вовремя остановиться, а так же справиться со своим негативом.

Активные игры для детей являются безопасной средой, где они могут практиковаться в разных реакциях. Если реакция будет неправильной, то ребенка начнут ругать, но это еще не конец света. В любом случае, паттерн правильного поведения заложится у ребенка.

Несмотря на утверждения ученых о том, что отцы должны много времени уделять ребенку, мать так же обязана принимать активное участие в любых играх своего чада.

Любой контакт с родителями играет важную роль в развитии ребенка и влияют на его психику. Если же мама тоже любит играть в активные игры, то можно вместе с отцом поиграть со своим любимым ребенком, все это пойдет только на пользу малышу.

Источник: rsute.ru