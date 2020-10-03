Что можно и что категорически нельзя делать при ретроградном Меркурии

Водителям важно соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за дорогой. Астрологи рекомендуют отказаться от поездок, если это возможно. Так вы сможете избежать поломок или аварий.

Меркурий в астрологии отвечает за мышление, контакты и переговоры

Ретроградное движение планет оказывает влияние на людей. Не будет исключением и Меркурий. Во время его обратного хода астрологи рекомендуют проявить осторожность.

Меркурий в астрологии отвечает за мышление, контакты и переговоры. Эта планета помогает налаживать связи, эффективно усваивать информацию, работать с документами. При ее нормальном ходе удачны поездки и путешествия, развитие бизнеса, который основан на взаимодействии с людьми. Соответственно, при ретроградном движении все эти процессы замедлятся, что может вызвать проблемы в различных сферах жизни. Эксперты советуют всем без исключения проявить внимание и осторожность, чтобы исключить промахи.

Что можно делать при ретроградном Меркурии

Список дел, которые будут хорошо удаваться в период ретроградности Меркурия, обширен. Чтобы избежать проблем и ошибок, важно соблюдать правила, не торопиться и отказаться от импульсивных решений. Не бойтесь проявлять активность, но следите за своим настроением.

При ретроградном движении планеты можно:

налаживать утерянные связи и контакты с друзьями и коллегами;

завершать работу и иные дела;

вернуться к решению вопросов, которые в прошлом для вас были сложными;

доводить до конца уже начатые и незавершенные дела. Особенно внимание стоит уделить тем обязанностям, которые раньше казались вам трудными или продвигались слишком медленно;

разбираться с делами бизнес-сферы, решать вопросы с торговлей и посреднической деятельностью;

переделывать документы и иные бумаги, внося правки;



заниматься ремонтом техники, в том числе и автомобилей;наводить порядок в своей документации, раскладывать бумаги по отраслям и иным критериям;встречаться со старыми знакомыми и дальними родственниками. В период ретроградного движения планеты вероятны звонки от людей, контакты с которыми казались потерянными навсегда;учиться. Студентам и школьникам энергия планеты поможет повторить и запомнить пройденный материал. Учащиеся смогут закрыть все задолженности, разобраться с новым материалом, который показался сложным;составлять планы, обдумывать свои идеи и просматривать лучшие перспективы для своего развития, однако начинать новые дела стоит уже после возвращения планеты на привычный ход.

Неудачные дела при ретроградном движении планеты

Задержек в делах можно избежать, так же как и неудач в повседневной жизни. Для этого важно прислушиваться к мнению астрологов.

Возможны срывы деловых переговоров и задержки в ведении дел. Деловая активность снижается, поэтому не стоит паниковать и пытаться исправить ситуацию. Когда Меркурий вернется в нормальное положение, проблемы уйдут.



Не исключено прекращение деловых отношений.Отложить стоит подписание документов и договоров, которые вы начали в период ретроградного движения планеты. Если же отложить дела невозможно, внимательно изучайте каждую деталь, не спешите и проверяйте все документы. Так вы сможете избежать ошибок и задержек.Принимать важные решения в этот период нежелательно.Новые договоренности могут потерять свою силу, даже если они были закреплены официально.Проверяйте любые платежи и квитанции, а также декларации.Не пытайтесь начать оформление документов. В этот период любое начатое вами дело может по неясным причинам замедлиться, а то и вовсе сорваться.Не начинайте нового обучения, если оно не является продолжением уже начатого.Всю поступающую информацию проверяйте с особой тщательностью. В это время возрастает вероятность ложных сведений.Покупка новых гаджетов (телефонов, планшетов, компьютеров и так далее) может оказаться преждевременной. Покупки могут быстро разонравиться, не соответствовать вашим требованиям, заявленным характеристикам или приобретаться по завышенной цене.Меркурий является покровителем торговли, и его обратное движение будет препятствовать продажам. То же касается и новых приобретений, которые не подойдут вам по каким-либо параметрам.Длительные путешествия и командировки будут нежелательными. Возможны задержки рейсов, срыв встреч, поломки транспорта.

Водителям важно соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за дорогой. Астрологи рекомендуют отказаться от поездок, если это возможно. Так вы сможете избежать поломок или аварий.

Ни в коем случае нельзя спешить. Любые, даже самые незначительные дела требуют повышенного внимания.

Эти рекомендации призваны помочь каждому исключить ошибки, финансовые трудности и иные препятствия, которые негативно влияют на жизнь. Поддерживайте хорошее расположение духа, помните о взаимопомощи и уважении.

Источник: dailyhoro.ru