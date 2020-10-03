Исполнить желание помогут ритуалы с лавровым листом: все способы

Загадать желание можно в любой день, но специалисты по магии настоятельно советуют делать магические обряды на желание на растущую Луну, а еще лучше на Новолуние.

Ритуал на исполнение желания с лавровым листом считается самым простым и безвредным

Под лежачий камень вода не течет, бессмысленно ожидать помощи от высшего разума, ничего при этом не делая. Но все же важно верить в волшебство, нельзя исключать счастливое стечение обстоятельств, простое везение. Для осуществления мечты нужно действовать, а магические ритуалы только помогут, подскажут правильное направление, притянут магнитом в нашу жизнь удачу и процветание.

Ритуал на исполнение желания с лавровым листом считается самым простым и безвредным. Растение символизирует чистоту, целеустремленность, успех. Еще древние римляне и греки замечали магические свойства лавра, поэтому венчали его листьями головы победителей. Сегодня каждый желающий с помощью этого растения может попробовать привнести в свою реальность яркие краски, позитив. Поэтому вот подборка самых эффективных способов исполнения желаний с помощью лаврового листа.

Легкие и результативные ритуалы

Загадать желание можно в любой день, но специалисты по магии настоятельно советуют делать магические обряды на желание на растущую Луну, а еще лучше на Новолуние. Точно так, как светило ежедневно увеличивается в размерах, повышаются шансы на осуществление задуманного.

Полнолуние также используют для проведения магических церемоний, но оно больше подходит, когда хочется избавиться от негативных вещей или событий. Например, лишнего веса, болезни, какого-то бремени.

Предметы для волшебного ритуала на Новолуние (можно в Полнолуние):

Чистый лист

Ручка с чернилами ярко красного цвета

3 лавровых листа.

На бумаге нужно запечатлеть свою мечту, а потом 3 раза ее громко озвучить. Сложив бумагу втрое, следует вложить внутрь листочки лавра и вновь проговорить трижды желание. Затем лист сложить еще 3 раза. После всех манипуляций получившийся сверток стоит спрятать в темный уголок так, чтобы посторонние не смогли его обнаружить.

Каждое утро после пробуждения нужно трижды громко проговаривать желание. Ежедневную церемонию желательно проводить до момента реализации мечты. Когда задуманное осуществится, сверток необходимо достать и, не разворачивая сжечь, поблагодарив невидимые силы Вселенной за покровительство, содействие в реализации мечты.

Желание, загаданное на лавровый лист в Новолуние обязательно осуществится, если не просто бездумно его озвучивать, а еще и визуализировать.

Для проведения еще одного обряда на Новолуние понадобится:

1 белая свеча

1 очень крупный лавровый лист

Ручка или маркер серебряного или золотистого цвета

Чашка или небольшая миска

Прежде чем записывать на листике желание, важно расслабиться, в полной тишине представить будто бы оно уже сбылось. Далее на крупной лаврушке маркером записывается пожелание к высшему разуму. Лавр с пожеланием следует 3 раза поцеловать, а потом запалить от горящей белой свечки и бросить в чашу. Во время того, как лавровый листочек тлеет проговаривают слова:

«Силой Богов и силой небес, силой Вселенной и силой чудес, мое желание осуществилось, как повелела я, так и свершилось!»

Можно загадать желание на лавровый лист во время Полнолуния. Главное, чтобы ваше намерение не несло негатива, не причиняло вред другим людям. Чтобы мечты побыстрее воплощались в реальность, рекомендуется говорить о них в настоящем временем. Вселенная примет посыл и обязательно осуществит вашу мечту.

На Полнолуние лучше всего загадывать желание, когда Луна хорошо видна на небосводе и не скрыта облаками.

Пожелания здоровья

Практикуя волшебные ритуалы возможно не только исполнение желаний с помощью лаврового листа, но и улучшение самочувствия, укрепление здоровья. Сам лавр считается источником физической и духовной силы, поэтому переутомленным людям рекомендуется помять в руках лист растения, вдохнуть заряжающий энергией аромат.

Можно заручиться поддержкой растения, попросить всегда охранять от бед и болезней. Для этого необходимо на Новолуние разместить 4 лавровых листика по углам матраца, наказав им прибавлять энергии, навевать хорошие сновидения.

Такой обряд рекомендуется делать ежемесячно на растущую Луну. Когда пройдет время и наступит долгожданный момент исполнения желаний, старые лавровые листья надлежит сжигать со словами благодарности за содействие.

Магией благородного лавра можно защитить от всяких бед и болезней не только себя, но и домочадцев. Для этого необходимо по углам комнаты, где часто бывают вместе все члены вашей семьи, разложить листы лавра. Растение со всех сторон будет охранять от невзгод, не впуская в дом негатив извне.

Заменять старую лаврушку можно в Полнолуние каждого месяца.

Привлекаем удачу и материальное благополучие

С помощью лаврового листа можно не только загадать конкретное желание, но и привлечь в дом достаток, благополучие. Проговорив простые слова:

«Лавр, принеси в мой дом удачу и счастье!»

нужно перевязать красной ниткой 5 листов, а после — повесить их над входной дверью.

Такой оберег особенно полезен творческим людям, занимающимся любым видом искусства. Он будет осуществлять исполнение творческих желаний.

От зависти и недоброжелательных гостей тоже способно защитить всесильное растение. Для этого под коврик, который наверняка есть у каждого перед входной дверью, рекомендуется выложить крестом 4 листика. Как только они рассыплются в труху, следует заменить их новым лавром. Предпочтительно делать этот обряд на Новолуние.

Ритуалы на деньги с 3 лавровыми листами

№1

Чтобы всегда водились деньги — берут 3 лавровых листа, натерают их эфирным апельсиновым маслом. Хранить самодельные денежные магниты важно в тех местах, где лежат денежки: в кошельке, тумбочке, сейфе. О лавровых листах никому не рассказывают, не перекладывают их с места на место.

№2

Избавиться от безденежья поможет простой обряд с лавром. Для этого на бумаге нужно написать требуемую сумму денег, сложить ее и поместить в жестяную банку. Приговаривая слова

«сверкают монетки, монетки звенят, все больше и больше их у меня. Приходят монетки, откуда не жду, отныне не знаю я больше нужду»

следует поочередно опустить в емкость 7 монет любого достоинства.

Затем в банку следует добавить 3 лавровых листа и закрыть ее плотной крышкой. Ежедневно рекомендуется добавлять хотя бы по 1 монете, визуализируя самые необычные источники дохода. Через пару месяцев листики вместе с запиской закапывают в землю, выбирая для этих целей безлюдное укромное местечко.

Желание обязательно сбудется, если сам человек позитивно настроен. Именно поэтому маги и знахари рекомендуют не делать магические действия, которые способны навредить другим людям. Доброжелательный человек всегда добивается большего в жизни, чем тот, кто излучает зло и зависть, об этом нельзя забывать. Сила мысли творит чудеса, нужно просто верить в волшебство и тогда все мечты станут явью.

Источник: vk.com