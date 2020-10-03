Как просить помощи у Ангела-Хранителя, чтобы поскорее получить ответ

Не нужно планировать заблаговременно речь, лучше всего, чтобы она была искренней.

Он всегда знает о помыслах человека и его чувствах, не просто помогает, а выслушает в тяжелые для человека моменты

Как просить помощи у Ангела-Хранителя в безвыходной ситуации, интересует многих людей. Человека с рождения оберегают высшие силы, а после крещения защищает ангел, который старается помочь. В случае, когда человек отличается добрым характером и совершает праведные дела, то у него возникает несколько защитников.

Как поговорить со своим небесным покровителем и попросить у него поддержку

В большинстве случаев справиться с бедами очень трудно самому. Если человек столкнулся в своей жизни с чередой неприятностей, то ему может помочь небесный покровитель.

Человека при жизни защищают одновременно несколько небесных покровителей. Чтобы просьбы о помощи были услышаны, нужно сделать следующее. На листе бумаги написать о том, что нужно в этот момент. К примеру, в период болезни человек просит о выздоровлении. В случае, когда его атаковали неприятности, можно попросить справиться с трудностями. Если в личной жизни возникли трудности, то человек может изложить свою проблему на бумаге. Не нужно долго описывать происходящее, а лишь то, что беспокоит.

Когда в письменной форме человек изложил свою просьбу, нужно закрыть глаза и прочить молитву:

Ангел-Хранитель, обращаюсь к тебе из-за бед и трудностей в моей жизни. Прошу тебя услышать мою просьбу и помочь мне. С момента моего рождения ты защищал меня, не отвернись же в особо трудный для меня период, явись ко мне. Аминь!

Затем нужно спрятать лист бумаги от любопытных взглядов. Очень важно говорить искренне. Ангел будет помогать незаметно, поэтому не стоит ожидать его реального появления.

Он всегда знает о помыслах человека и его чувствах, не просто помогает, а выслушает в тяжелые для человека моменты.

Также можно перед сном обратиться к Ангелу-Хранителю. Для этого нужно его мысленно представить с закрытыми глазами и рассказать обо всех моментах, которые волнуют в этот момент. Не нужно планировать заблаговременно речь, лучше всего, чтобы она была искренней.

Как правильно общаться с небесным защитником

Озвучивать просьбы



Ангел не сможет помочь человеку, если последний об этом не попросит. Чтобы оказать помощь, ангел должен получить одобрение.

Благодарить своего наставника

От того насколько часто человек вспоминает своего небесного покровителя и благодарит его, зависит сила Ангела-Хранителя. Можно по-разному выразить свою благодарность словами, к примеру, спасибо, благодарю и др. Молитвенные слова к Ангелу-Хранителю отличаются особой силой.

Постараться отключить логику

Если человек считает, что его желание никогда не реализуется, лучше всего просто озвучить его, не задумываясь о его логическом результате. Энергетика, которая была направлена в астральный мир, не окажется без внимания и реализуется если не сразу, то спустя какой-то промежуток времени. Главное верить в то, что желание сбудется.

Таким образом, соблюдая эти простые и важные моменты, Ангел-Хранитель сможет быстрее услышать просьбу человека и придет на помощь.

Источник: rsute.ru