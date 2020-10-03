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Сколько стоит билет в зоопарк Новосибирска

21:15 03.10.2020 Фото: zoonovosib.ru
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Герои Советского союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического труда (соответствующее удостоверение) Бесплатно!

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Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России

Для взрослых
400 рублей

Для детей (от 7 до 16 лет включительно)

Для школьников группой 15 человек руководитель бесплатно!
150 рублей

Для студентов очной формы обучения (средних и высших образовательных учреждений РФ очных отделений) до 24 лет
150 рублей

Для курсантов военных образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации до 24 лет

150 рублей

Для пенсионеров, инвалидов 2 группы, солдат срочной службы, участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС , бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ветеранов боевых действий

150 рублей

Дети до 7 лет (требуется: свидетельство о рождении или паспорт родителей) Бесплатно!

Дети из многодетных семей до 16 лет включительно либо до окончания среднего общеобразовательного учреждения (с сопровождающим - один из родителей)(требуется: паспорт родителя, справка или удостоверение о праве на льготы, свидетельства о рождении детей)
Бесплатно!

Дети - инвалиды (до 18 лет) с сопровождающим - один из родителей (требуется: соответствующее удостоверение, справка МСЭ)
Бесплатно!

Дети и воспитанники интернатов, детских домов и приютов с одним сопровождающим (требуется: официальное письмо - заявка на посещение от имени руководителя учреждения)
Бесплатно!

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет) (соответствующее удостоверение)

Бесплатно!

Инвалиды I группы с сопровождающим (соответствующее удостоверение или справка МСЭ и паспорт)

Бесплатно!

Герои Советского союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического труда (соответствующее удостоверение) Бесплатно!

Участники и ветераны Великой Отечественной Войны (удостоверение ветерана Великой Отечественной войны)

Бесплатно!

Источник: zoonovosib.ru

зоопарк новосибирск стоимость билетов
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