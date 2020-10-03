5 фильмов про любовь и Париж для просмотра на выходных

Париж вдохновляет сам по себе, а еще больше — вдохновляет сочинить самые необычные истории любви про самых необычных героев.

Париж вдохновляет сам по себе, а еще больше — вдохновляет сочинить самые необычные истории любви про самых необычных героев

Париж — город любви, вдохновения и красоты. И один из самых любимых городов художников, авторов и режиссеров. Ведь Париж вдохновляет сам по себе, а еще больше — вдохновляет сочинить самые необычные истории любви про самых необычных героев.

"Амели"

Невероятная судьба Амели Пулен, родом из Монмартра, — обворожительное кино про любовь, эксцентриков и Париж. Сложно придумать более французское кино, чем "Амели" Жана-Пьера Жене, сделавшего международными звездами прекрасных актеров Одри Тоту и Матье Кассовица. Обаяние этого фильма так велико, что в 2010-м году влиятельное издание Empire включило "Амели" в список 100 лучших фильмов, снятых не на английском языке, даже более того — отдав ему невероятно почетную 2-ю строчку.



Амели

История любви эксцентричных Амели и Нино — идеальное сочетание авторского высказывания и массовой любви зрителей по всему миру. Вот оно и есть — настоящее культовое кино среди множества незапоминающихся романтических лент. В том числе благодаря привлекательности и кинематографичности парижских видов, улочек и бистро. Лучший кино-гид по Парижу.

"Мулен Руж"

И снова Париж, Монмартр. Вот только на сей раз совсем другая история. Масштабный и впечатляющий, эскапистский поп-мюзикл База Лурмана, заставивший весь мир окончательно признать, что Николь Кидман — невероятная актриса и настоящая звезда, а киномюзикл — еще может удивлять и завораживать.

Классическое кабаре, послужившее источником вдохновения для масштабной голливудской постановки — абсолютно реальное место, постройка которого завершилась в 1889-м году, и тогда здание примыкало к "улице красных фонарей". Сейчас же это — вполне себе благопристойное место, хоть и с невероятной историей. Ну будем честны, а какие места в Париже не наполнены историей?

мулен руж

"Мулен Руж" — это безусловная дань гламуру, красоте, культуре кабаре и драмы вокруг нее. Фантазия иностранца о том, какими же были эти парижские страсти в прошлом. Ведь все вокруг в Париже выглядит так, что страсти просто обязаны пылать.

"Полночь в Париже"

Ироничная сказка Вуди Аллена о поиске самого себя (как и все творчество автора). Вот только в этом фильме есть особая "фишка" — рефлексия автора об идее побега в Париж, так знакомая многим американцам, чью современную литературу во много заложили авторы, чье становление прямо связано со столицей Франции. После Первой Мировой, в ревущие 20 ые, во времена джаза, революционных потрясений, Париж окончательно приобрел славу главного города романтики, искусства и поэзии.

полночь в Париже

Во многом эта слава сложилась благодаря и американским классикам вроде Хэмингуэя и Фицджеральда, которые самым абсурдистским способом стали героями ленты Аллена. Критики с большими именами вменяли режиссеру, что, дескать, фильм ваш, сударь, как будто собрание почтовых открыток Парижа. На что зритель ответил — ну и хорошо, хочешь попасть в Париж — иногда достаточно просто посмотреть кино.

"Перед закатом"

Второй фильм из невероятно чувственной и красивой трилогии Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком и Жюли Делпи. И если каким-то чудом, по какому-то невероятному стечению жизненных обстоятельств, вы все еще не посмотрели эти три шедевра — вперед. А мы вам будем завидовать, ведь пересмотреть фильмы можно всегда, а вот испытать восторг впервые — это совсем другая история. Но только не в случае с главными героями ленты писателе Джесси и активистке Селин. Они получили свой второй шанс, и сам Париж им оказал поддержку. В каком еще городе вторая встреча может чувствоваться, словно первая, а разговоры могут быть настолько захватывающими, будто бы 9 лет промелькнули в один миг.

Перед закатом

И если узнали друг друга герои в Вене, то именно в Париже, в этой столице как вечных, так и мимолетных любовных историй, героям надо принять решение — разлучаются ли они в этот раз? На короткое время или навсегда?

"Русалка в Париже"

Новинка французского проката, визионерская сказка-фантазия Матиаса Мальзье "Русалка в Париже" об одиноком музыканте Гаспаре, утратившем способность любить и страсть к творчеству, стала настоящей любимицей европейской прессы, сравнившей "Русалку" не столько с "Формой воды" Гильермо Дель Торо, сколько с ранее упоминаемой "Амели" Жана-Пьера Жене.

Камерное романтическое фэнтези хвалили за невероятно французскую душу, красоту, музыку. По сюжету, Гаспар родом из исторически богемной среды, куда больше обеспокоен спасением семейного детища — клубного ресторана, который десятилетиям оставался прибежищем для артистов, художников и просто творческих людей.

И никакая, даже самая прекрасная парижанка, не способна отвлечь его от грустных мыслей. Пока герой не находит на берегу Сены самую настоящую сказочную Русалку, чей голос обычно разбивает мужские сердца. Но не в случае с Гаспаром, по крайней мере, в первое время. Фильм повторно после карантина вернули во французский прокат.

Источник: hochu.ua