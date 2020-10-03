Астролог назвал опасный период октября: от чего отказаться в эти даты

Самый лучший совет для этого периода – смотреть на привычные вещи под новым углом.

В октябре будет период, во время которого лучше не высовываться, поделился эксперт

Астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака и предупредил, что с 9 по 13 число будет опасная часть месяца.

В этот период не стоит начинать что-то новое, делать важные шаги и принимать важные решения, поделился эксперт прогнозом.

Собеседник добавил, что 9-13 октября лучше ни с кем не встречаться и не высовываться.

"9-13 октября Меркурий будет статичным. Это – весьма опасная часть месяца… В период статичного Меркурия следует пересматривать стратегии, которых вы придерживались ранее", – сказал Росс.

По его словам, самый лучший совет для этого периода – смотреть на привычные вещи под новым углом.

Источник: glavred.info