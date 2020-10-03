Все о знаке Зодиака - Раке: почему он тоскует, с кем совместим. Именно этого знака не разгадал даже Фрейд

Гороскоп совместимости: с кем совместим знак зодиака рак - самое полное описание

Гороскоп совместимости: с кем совместим знак зодиака рак - самое полное описание, только доказанные теории, основанные на астрологических наблюдениях нескольких тысячелетий.

С кем совместим Рак по гороскопу. Рак совместимость с другими знаками зодиака

С кем совместим Рак по гороскопу и кто они такие?

Рак – это тот, кого не мог понять Зигмунд Фрейд и все, занимающиеся наукой под названием психология. Рак знает, чего хотят женщины. Но никому не скажет. Потому что это не говорящий знак.

Рак необычайно обаятелен. Это не обязательно красавец или красавица, но от него исходит ощущение уюта. Он кажется почти младенцем, невинным и наивным одновременно, немного испуганным и настороженным. И его хочется беречь изо всех сил и угостить чем-нибудь вкусненьким. На самом деле Рак не наивен. И невинным его тоже назвать нельзя. Это просто ширма, за которой он скрывается. Потому что скрываться – его основная потребность. Его стихия. Его конек. Тайна – то, к чему он не может относиться равнодушно. Так что не спешите. Не верьте ему. И не делайте резких движений. Ни к нему, ни в отношении выводов о нем. Потому что на самом деле вы о нем ничего не знаете – а он знает о вас слишком много.

Имейте в виду: если Рак сам с вами познакомился, это значит, что он вас отлично знает. Что он потратил время на ваше изучение. Что он навел о вас справки. И уж точно понаблюдал за вами, когда вы этого не видели. Рак ненавидит неожиданные встречи. Он знает, что это просто ужасно, когда на тебя под предлогом знакомства нападает неизвестно кто. Потому что Рак не доверяет вашей открытой улыбке, подозревая в вас волка в овечьей шкуре. Он ненавидит такие ситуации и старается их всячески избегать. Он готов даже мертвым прикинуться, лишь бы не быть съеденным, – а именно в намерении сожрать его он вас подозревает, когда вы совершенно неожиданно вырастаете перед ним. Он должен всегда знать, кто несется ему на встречу, насколько этот человек опасен и чего будет стоить Раку это знакомство.

Если же он сам знакомится с вами, значит, он уже отсидел в засаде, выслеживая вас, и сделал предварительное заключение о степени вашей для него полезности и опасности. Если вы признаны достаточно безопасным – Рак готов показаться вам на глаза. А уж если вы признаны полезным – то вам просто не избавиться от него до конца ваших дней. Потому что Рак – собиратель всего полезного. Коллекционер всего необходимого. И он не расстанется с тем, что собрал, до тех пор, пока от этого не будет зависеть его жизнь.

Чем моложе Рак и чем небезопаснее его жизнь – тем более он склонен пугаться. С возрастом, накапливая все новые и новые впечатления, он постепенно учится не умирать каждый раз от страха, когда кто-то подкрадывается к нему сзади, чтобы что-то внезапно сказать ему в ухо или похлопать по плечу. Он очень осмотрителен. Очень внимателен. Очень бдителен. И если вы хотите иметь с ним дело – поступайте так же, как он. Приближайтесь медленно и сохраняйте бдительность.

Рак совместимость с другими знаками зодиака – в жизни и любви

Раки эмоциональны. Они все с этим согласны. Это происходит потому, что чувство очень экономит время. Когда человек еще не мог говорить, он запоминал все при помощи чувства. Например, видит ребенок яблоко. Он берет его и внимательно рассматривает: какого оно цвета, какой формы, какое на ощупь, как пахнет. Когда предварительный осмотр закончен, ребенок его съедает и прислушивается к своим ощущениям. Если ощущения приятные, то это запечатлевается в форме чувства удовольствия. Если ощущения неприятные – в виде чувства беспокойства. Хранить приятные чувства слишком невыгодно, потому что в мире огромное количество приятных вещей, полезной еды и того, что может дать силы, чтобы продолжать жить. Поэтому память, великий рационалист, хранит только те чувства, которые должны предупреждать об опасности. Если ребенок чуть не умер от яблока, которое съел, то в другой раз он не станет его есть ни при каких условиях. Разве что при угрозе мгновенной смерти. Он не может сказать, почему не хочет есть яблоко, так как не помнит первого случая. Потому что память не показывает ему деталей. Но она очень прочно связала событие с его последствиями. И теперь ребенок говорит: Я не знаю почему, но этого я не стану есть ни за что в жизни.

Точно так же Рак поступает с любым другим событием. Он сохраняет событие, может быть, и полностью, но никогда не собирается предъявлять его сознанию в развернутом виде. Это очень долго – распаковывать свернутое воспоминание. Он заворачивает событие в чувство и в таком виде применяет в повседневной жизни. Если сосредоточиться, то можно, наверное, вспомнить, откуда оно родом. Но обычно в этом нет необходимости. И если событие классифицировано Раком как опасное, то в сознании всплывает упаковка – чувство страха. Он каждое новое впечатление приклеивает к аналогичным впечатлениям прошлого. И именно поэтому психоанализ практически бесполезен. Потому что для памяти нет никакой разницы между реальными событиями и фантазиями, например. И вы никогда не узнаете, что было на самом деле, а что человеку приснилось. Потому что сны тоже являются способом памяти связывать впечатления прошедшего дня со всеми накопленными впечатлениями жизни.

Раки эмоциональны. К сожалению, большинство эмоций носит негативный характер, поэтому Раков считают ипохондриками и мнительными существами. Чувство – их единственный ориентир в этом мире, и они полагаются на него за неимением лучшего. Они все время беспокоятся, все время волнуются, все время ждут, не покажется ли им что-то страшным, угрожающим, опасным, неправильным. Они не могут сказать вам, что не так с этим человеком, предметом, событием, процессом, потому что это очень долго придется объяснять. Они знают, конечно, но надо время, чтобы переложить это на слова, а слова не самая эффективная форма оружия. Так что они просто делают ноги, пока остальные пытаются проанализировать ситуацию. Всегда лучше убежать. Если ничего страшного не случится, можно будет вернуться обратно. А если случится, то ты останешься жив.

Насколько можно доверять чувствам Рака, которого вы знаете лично, сказать сложно. Потому что чувства его могут быть и неадекватными. Преувеличенными или преуменьшенными. Это зависит от многих факторов. Но, тем не менее, он сам всегда на них полагается. И если он все еще жив, то чего же более?

Рак совместимость с другими знаками зодиака – как ведут себя Раки

Погодите расстраиваться. Прилипчивость не так плоха, как кажется на первый взгляд. Конечно, не многие люди счастливы, когда чувствуют, что к ним относятся как к дойной корове, потому что Рак не поддерживает отношений с теми, кто не может быть ему чем-то полезным. Но на самом деле это не плохо. Если вы не хотите ему чем-то помочь, вы всегда можете от него избавиться при помощи какой-нибудь резкости. И чем менее полезным существом вы являетесь в его глазах, тем меньшей резкости он не простит вам никогда в жизни. Но если вы очень полезны, он согласен терпеть практически все. Точно так же это работает и в противоположную сторону. Чем больше он вам нужен – тем большие резкости вам придется терпеть от него. И чем меньше – тем спокойнее будут отношения.

Рак намертво прилипает ко всему, что присвоил. Это становится буквально частью его самого. Раньше он присваивал еду, которую находил или выращивал. Но потом, когда цивилизация со всеми ее благами достаточно укрепилась, он стал присваивать деньги. И теперь деньги являются для него символом жизни. Он абсолютно уверен, что без денег жить нельзя на свете, нет. Теоретически, он хотел бы прикарманить все деньги мира. Но на практике слишком часто довольствуется тем, что может обеспечить ему только выживание на грани голодной смерти. Он знает, что такое минимальный минимум, и при некоторых обстоятельствах довольно легко до него опускается, чтобы уже никогда оттуда не возвращаться. Зачем? Он сыт, пьян и нос у него в табаке. Чего еще желать не-зависимому человеку? Однако это случай довольно редкий. Потому что Рак на самом деле никогда не бывает независимым. Потому что или он сам зависит от кого-то, или от него кто-то. Рак никогда не бывает одинок.

Рак так привязчив потому, что жить хочет. Он не может жить один. И сколько бы вы ни сердились на него, что он подобен пиявке, он не может измениться. Потому что одиночество для него означает смерть, даже кое-что хуже смерти. Он должен постоянно о ком-то или о чем-то заботиться. Или найти того, кто будет заботиться о нем. Потому что в этом смысл жизни. Его жизни. И нет в мире силы, которая убедила бы его в обратном. Ему одному жизни нет. На самом деле это замечательно. Потому что это единственный представитель Зодиака, который не даст нищему умереть с голоду, не даст человеку . замерзнуть на улице, не пройдет равнодушно мимо голодной собаки и никогда не покинет того, кто почти умирает. Рак не может позволить кому-то умереть голодной или холодной смертью, да еще в одиночестве. Благодаря Ракам существуют ночлежки, лагеря беженцев, бесплатная медицинская помощь и раздача еды тем, кто опустился на самое дно. Рак верит, что жизнь бесценна, как бы она ни проходила и какой бы бессмысленной ни казалась тем, кто успешен и сыт. И он никогда не оставит того, кто когда-то позаботился о нем, без куска хлеба и кружки воды. Он может дать ему и много больше, но уж никак не меньше.

С кем совместим Рак по гороскопу – щедрость Рака

Если вам грозит смерть, вы можете обратиться к Раку, и он выкупит вас у вашей костлявой кредиторши. И чем более близким человеком вы являетесь, тем больший вы-куп он может за вас дать. Своих детей Рак выкупит у смерти любой ценой. Даже ценой своей жизни, если потребуется. Но вы должны будете вернуть ему то, что он потратил на вас. Потому что его ресурсы принадлежат не ему- а тем, кто оказался в ситуации вроде вашей. Как он сможет выкупить своего сына, если вы не вернете ему то, что он на вас потратил? Как он сможет помочь тем, кому больше негде искать помощи? Он выкупит вас – но вы попадете за это в рабство, пока не отработаете долг. Если вам повезет, это когда-нибудь случится. Но технически этот долг неоплатен. Потому что вы получили не просто сто пятьдесят тысяч баксов, чтобы вернуть проигранное тем, кто оторвет вам голову, если вы не заплатите. Вы получаете назад вашу никчемную жизнь. На самом деле вы продали ее сначала тем, кому проиграли, а потом тому, кто вас выкупил у них. Так что, если вы не умерли, – все равно придется платить. И Рак не самый худший из кредиторов. Ибо он терпелив.

Долг перед матерью чем-то похож на это, не так ли? Перед Родиной. Перед землей, которая кормила тебя и дала тебе в сущности все, что ты имеешь. И эти долги неоплатны. Хотя многие люди не платят их. Ведь Рак не готов убить вас, чтобы заставить вернуть долг. Продавая свой дом, чтобы выкупить своего ребенка из плена, Рак прощается с домом навсегда. И он знает об этом. Он знает, что придется начинать все сначала. Но это не останавливает его, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф.б:20.). Ребенок Рака всегда и есть его главное сокровище, ради которого делается все, что делается, и ради которого продолжает биться его сердце.

Раки всегда сострадательны. Но то, на что вы лично можете рассчитывать, определяется тем, насколько вы лично ему дороги. Иначе говоря, степенью родства. Кровного, естественно. Чем ближе родственник, тем больше Рак ему должен. И тем невыносимее может быть характер его благодеяний. Чем дальше вы от него по родственной линии, тем спокойнее он к вам относится. Но он все равно ощущает, что даже земляк ему ближе, чем сосед по квартире, если Рак живет за границей, не на родине. Земляк всегда может рассчитывать на теплоту и участие, и даже на малюсенькую одноразовую материальную помощь, которой никогда не дождется никакой сосед. Рак всегда готов дать человеку в затруднении хотя бы что-нибудь, хотя бы копеечку, потому что это гарантирует ему самому выживание в подобной ситуации.

Люди не любят таких долгов. Потому что расплачиваться за них приходится терпением. Рак в ужасе, что он лишился дома, земли, денег, скотины из-за того, что вы попали в беду. Он будет вымещать на вас весь свой страх, весь свой ужас, пилить вас и ныть, и бесконечно спрашивать, как вам не стыдно, разве не учил он вас осторожности, разве не предупреждал об опасности, ну почему вы не слушали, почему теперь из-за вас он должен пойти по миру и как вы вообще смеете ему в глаза смотреть? Он вымотает вам душу, потому что вы сделали с ним то же самое. Если вы разорили его по своей вине – даже не знаю, может, вам и вправду лучше было умереть, чем остаться в живых такой ценой.

Но если вы не были виноваты, а просто так сложились обстоятельства, вы не услышите жалоб, обвинений и упреков. Потому что именно ради такого случая собрано Раком все, что собрано. Он знал, что однажды настанет день, когда все пригодится. И он готов. Когда такой день настает, в мире не будет человека более гордого собой, чем Рак. Ради таких мгновений Рак живет и собирает все, до чего может дотянуться. Он живет, чтобы никакие обстоятельства не могли оказаться неожиданными. Чтобы всегда, вечно и неизменно, выигрывать у обстоятельств свою жизнь и жизнь своих детей. В миг, когда он открывает свой погреб, он чувствует себя Богом. Потому что там, внизу, есть абсолютно все. И благодаря этому мы не умрем без боя.

С кем совместим Рак по гороскопу и что для него важно?

Рак ищет свои корни с упорством маньяка, потому что он чувствует: их у него нет. В глубине души он догадывается, что у него нет предков. Что он сам себя создал. Что он был всегда. Он не знает, как это возможно, – и начинает верить в реинкарнацию и прочую ерунду. Он роется в архивах в поисках бумаг, чтобы убедиться, что он возник не из воздуха. Но это бесполезно. Потому что вопреки логике и здравому смыслу, вопреки всему, что Рак видит вокруг себя, он и в самом деле не имеет родителей. Он никогда не рождался. Потому что он – самый первый из людей, и до него никого не было.

Рак – это мать. Это существо без корней – потому что она и есть свой собственный корень. Существо без родины – ибо она и есть своя собственная родина. Существо без дома – ибо она и есть дом. Все ее попытки прикрепиться к месту напрасны. Потому что она сама и есть место.

Раки вечно тоскуют. Они не знают, в чем причина, и думают, что это тоска по дому, по родине. И бродят по Земле в поисках дома. Они все время подозревают, что отчий дом на самом деле не их дом. Они покидают место, где родились, чтобы найти то, которое является их собственным. Но стоит им уйти – и они чувствуют, что им надо вернуться. Раки уходят – и возвращаются. Они не знают, что на самом деле они сами и есть родина. Что тело, в котором они живут, и есть их единственный дом. У этого дома нет предков и никогда не было. И бесполезно искать их в архивах, составляя родословную от Рюриков или от Адама. Или искать их в прошлых жизнях. Нет прошлых жизней. Нет прошлого, сколько ни ищи. И это чувство заброшенности и покинутости никогда не пройдет. Его нельзя излечить свитками с бесконечными списками имен. Потому что Первопричина не была материальной. И каждый Рак, каждый человек, каждая мать – творение Духа Божия. И дом Его.

На самом деле то, что ищет Рак как свою родину, – это не место, не дом, не крепость, не земля и даже не пещера. Это его семья. Это те, кто сделают его целым человеком. Таким, как его создал Господь. И когда он находит их – он обретает покой. Он обретает свое место. Когда у него есть семья – он дома. Рак может пересекать времена и пространства, страны и континенты, народы и цивилизации – и повсюду чувствовать себя в безопасности, в покое, в колыбели. Он не один – его кровь рядом с ним, так какая разница, что за век на дворе и какая земля мелькает там, за окном его поезда или под крылом его самолета?

Рак совместимость с другими знаками зодиака

Раки — водяной знак. Это тихие люди консервативных взглядов. Самое ценное для них – домашний очаг и дети. Раки будут идеальными партнёрами для Скорпиона, Тельца, и Рыб. А вот союз с Козерогами, Весами, Овном и Девами будет неудачным. Как впрочем, с Близнецами и Водолеями

Знак зодиака Рак – совместимость

С кем совместим знак зодиака рак

Каждый из нас способен отлично уживаться с одними людьми и испытывает трудности в общении с другими. Такой знак зодиака, как Рак, совместим со многими людьми, поскольку является мягким и понимающим по своей натуре. Впрочем, и для таких людей есть те, с кем отношения будет выстроить сложно.

Знак зодиака Рак – совместимость женщины

Женщина Рак совместима в любви со многими людьми, но не всегда выбирает подходящих партнеров. Она не может разобраться в самой себе, и ее партнеру тоже не всегда удается это сделать. Она боится критики и насмешек, она злопамятна.

Она живет прошлым воспоминаниями, чувствами, и все это для нее очень дорого. Возле нее должен быть тактичный, добрый, понимающий партнер – другой просто ранит ее чувства. Она отличная хозяйка, рачительная и гостеприимная, и возле нее не уживется человек, которому все это чуждо.

Мужчина-Рак: совместимость в любви

Мужчина, знак зодиака которого – Рак, совместим со всеми водными знаками. Впрочем, он мог бы ужиться с каждым, кто будет ценить его чувства и не обидится на его скрытность.

Мужчина со знаком зодиака «Рак» совместим с теми, кто терпим к ревности, поскольку сильный собственник. Ему не подойдет свободолюбивая кокетка. Его тип – женщина-интеллектуал, которая к тому же не прочь заняться домашним хозяйством. Это внимательный человек с аналитическим складом ума, он легко сможет решить любую проблему. Однако в себе Рак не уверен, и в отношениях постоянно требует доказательства любви и привязанности.

Совместимость Рака со знаками зодиака

Раки не всегда понимают самих себя, и рядом им нужен партнер, который поможет им в самопознании и будет терпеливым и преданным.

Рак и Овен: опасная комбинация для Рака, ведь грубый Овен может его сильно обидеть, ранить и даже ввергнуть в депрессию.

Рак и Телец: это гармоничная пара, которая может стать крепкой семьей. Они оба – домоседы, им комфортно вместе. Такую пару держат вместе общие принципы и интересы.



Рак и Близнецы: партнеры в этой паре могут пережить бурный роман, но долгих отношений у них не получится, ведь Близнецы двуличны, а Раки такого не терпят.Рак и Рак: эту пару ждут эмоциональные проблемы, им сложно ужиться вместе, поскольку никто из них не готов идти навстречу и разбираться с проблемами второго.Рак и Лев: в этом союзе Раку всегда будет недоставать внимания и от партнера, и от окружающих. К тому же, его постоянное нытье довольно быстро надоест Льву, и тот будет груб и нетерпим.Рак и Дева: эти двое никогда не узнают, что такое страсть, их союз будет пресным и спокойным. Впрочем, эти двое больше ни к чему не стремятся, поэтому для них это будет оптимальный выбор.Рак и Весы: Весы стремятся к разнообразию, светской жизни, развлечениям, но это противоречит домашней натуре Рака. Рак лучше посидит дома с книжкой и кружкой чая, нежели пустится в авантюру. Это и есть причина того, почему такой союз редко бывает долгим.Рак и Скорпион: их тянет друг к другу, и они волне могут найти общий язык. Из этого союза, в котором возможны некоторые сложности на начальном этапе, может получиться гармоничная и счастливая семья.Рак и Стрелец: Стрелец слишком поверхностный и приземленным для Рака, а Рак для стрельца – оторванный от реальности мечтатель. Они вряд ли когда-то поймут друг друга.Рак и Козерог: в этом союзе мало чувств, зато дом – полная чаша: финансовая стабильность, спокойные отношения – все это нравится им обоим. Они чувствуют покой и С кем совместим знак зодиака ракбезопасность, и это для них двоих очень важно.Рак и Водолей: Водолей нравится всем, он везде и нигде, а Раку вскоре надоедает ждать его дома у окна. Слишком общительный один партнер и слишком замкнутый второй вряд ли когда-то найдут общий язык.Рак и Рыбы: это чувственный, страстный союз, в котором пара понимает друг друга. Они могут быть счастливы вместе, если научатся не лукавить.

Рак может оттолкнуть своей склонностью к переживаниям и депрессиям – светлая грусть является его привычным состоянием. Но если это не испугает их партнера, то союз будет крепким и счастливым.

Гороскоп совместимости для знака Рак

РАК – ОВЕН: Для Рака Овен чересчур любит приключения, он более традиционен, хотя сперва может возникнуть сильное сексуальное влечение. Со временем Овен в состоянии спровоцировать мрачную ревность Рака, а Рака легко обидеть острым языком Овена. Овену не нравятся собственнические наклонности Рака. Сложная связь, брак неудачен.

РАК – ТЕЛЕЦ: Рак привносит в этот союз чувственность и воображение. Оба страстны и не нуждаются в посторонних интересах для того, чтобы быть довольными друг другом. Телец способен понять изменения настроения Рака, и поможет сгладить проблемы, если они возникнут. Телец внимателен. Рак отзывчив на внимание. Понимание проблем друг друга поможет существованию приятной связи. Удачный брак.

РАК – БЛИЗНЕЦЫ: Неуверенность в себе Рака увеличится от общения с непостоянными, флиртующими Близнецами, любителями удовольствии. Неуправляемая сексуальная энергия Близнецов создаст проблемы для Рака, вызовет трение. Рак будет очень ревнив и постарается обуздать активность Близнецов, и это вызовет их возмущение. Очень эмоциональная связь и более длительные отношения возможны, несмотря на разницу темпераментов.

РАК – РАК: Они слишком похожи, чтобы быть счастливыми. Оба страдают чрезмерной чувствительностью, что приводит к эмоциональным проблемам. Оба хотят играть ведущую роль в сексуальных отношениях, и это вызывает частую критику и споры. Физически, однако, они привлекательны друг для друга, и первоначальная связь может оказаться весьма чувственной. Брак потребует большей доброжелательности и взаимопонимания, чтобы он мог существовать.

РАК – ЛЕВ: Лев имеет склонность стабилизировать настроения Рака. Лев щедр в своих привязанностях, и это создает чувство уверенности у переменчивого Рака. С другой стороны, Льву необходимы лесть и восхищение, особенно в области секса, и он должен доминировать. Если Рак готов идти навстречу Льву, то возможна страстная связь и очень удачный брак.

РАК – ДЕВА: Дева практична по натуре и обеспечивает основу этого союза. Рак более эмоционален, чем сдержанная Дева, но они способны испытывать теплую привязанность друг к другу. В сексуальном плане они прекрасно совпадают. Проблема в том, что оба застенчивы и должны прилагать усилия, чтобы не скучать. Хорошая связь и, возможно, неплохой брак.

РАК – ВЕСЫ: Весам трудно ладить с переменчивым темпераментом Рака. В свою очередь, Рак испытывает неуверенность и беспокойство от привязанности Весов. Весы привлекают настроения Рака, но они предпочитают избегать неприятностей. Если Рак обижен, это создаст трудности. Когда Весы начинают поглядывать по сторонам, дело идет к концу. Возможна связь, рискованный брак.

РАК – СКОРПИОН: Сила Скорпиона и его потребность доминировать и защищать – это как раз то, что необходимо Раку. Рак более чувствительный в сексуальных отношениях, а Скорпион более страстный. Однако желание Рака доставлять удовольствие помогает избежать многих проблем в этой области. Яростная ревность Скорпиона не возникает, поскольку Рак предан своему партнеру. Любовь возрастает, и хорошая связь может перерасти в прекрасный брак.

РАК – СТРЕЛЕЦ: У них противоположные цели и разные желания. Стрелец – странник и не любит связывать себя сексуальными узами. Раку необходима уверенность в любви, которую Стрелец не в состоянии ему обеспечить. Рак живет ради будущего. Стрелец – сегодняшним днем. Когда Стрелец впадает в скуку и начнет поиск новых связей. Рак будет глубоко обижен. Смутные перспективы более-менее устойчивой связи.

РАК – КОЗЕРОГ: Козерог не в состоянии дать ту привязанность, которую требует Рак, у него слишком много других интересов. Однако между этими двумя знаками существует сильное сексуальное влечение. В спальне у них все пойдет прекрасно, пока практичность и сдержанность Козерога не надоест Раку. Связь нестабильна, брак нежелателен.

РАК – ВОДОЛЕЙ: Одинокий Водолей слишком много принесет суеты уязвимому "я" Рака. Рак более открытый и устойчивый, чем склонный к приключениям Водолей, всегда готовый ответить на призывы сирен. Потребности Рака могут остаться неудовлетворенными. Водолей склонен освобождать себя от эмоциональных требований. Некоторое время они в состоянии найти общий язык в постели, однако в гостиной они не выдержат партнерства.

РАК – РЫБЫ: В сексуальном плане хорошая пара. Оба отзывчивы, привязчивы, поддерживают друг друга. Возможно, Рак будет лидировать, поскольку Рыбы склонны к некоторой эксцентричности в любви. Ссоры непродолжительны, быстро заканчиваются в постели. Подходят прекрасно друг другу и днем и ночью и на длительный и на короткий срок.



С кем совместим Рак?

С кем совместим знак зодиака рак

Рак – очень сложная натура, тихая, добрая и чувственная. Он обладает собственной философией, особым взглядом на жизнь, и его часто не понимают представители других знаков. Для того чтобы понять чужие мысли, важно знать, с кем совместим Рак, с кем стоит общаться и дружить.

Рак и Овен никогда не будут вместе. Боязливый Рак не приемлет энергичность и переменчивость Овна категорически.

С Тельцом у Рака будут прекрасные длительные отношения. Оба домоседы, оба любят поесть. Тельцы – лучшие из всех, с кем совместимы Раки. Этот союз будет крепким на долгие годы!

У Раков и Близнецов ничего хорошего в отношениях не получится. Рак не любит сюрпризы, которые может преподнести переменчивый Близнец.

Лев своим лидерством будет забивать тихого Рака. А Рак будет доставать Льва своими нудными мыслями и высказываниями. Поэтому союз не продлится больше месяца-двух.

В союзе Рака и Девы не будет бурных постельных сцен и ярких событий. И того, и другого это устраивает, поэтому жить вместе они будут долго.



Разнообразная жизнь Весов совсем не по душе Раку. Они пойдут в разных направлениях как на выходных, так и по всей жизни.Рак и Скорпион притягивают друг друга энергетически и интеллектуально. Несмотря на мелкие житейские проблемы, они будут жить долго и счастливо.Стрелец для Рака кажется очень приземленным, дотошным и придирчивым. Эта непохожесть может помочь создать интересный союз, но долгим он не будет.Рак и Козерог не говорят слов, а делают много дел вместе. Такое понимание душ очень нравится Раку и дает ему уверенность в будущем, как моральную, так и финансовую. Союз очень хорош!С Водолеем Рак почти никогда не находит общего языка, его чувственность останется непонятой Водолеем. Союз неосуществим.Если Рак и Рыбы будут честны и открыты, то их гармония достигнет совершенства! Из всех, с кем совместим Рак, этот знак самый подходящий.А вот два Рака в одной норе не живут. Между ними не может быть никаких союзов.

Теперь, когда вы знаете, с каким знаком совместим Рак, а с каким – нет, вы сможете спокойно оценивать те или иные взаимоотношения в вашей жизни.

Источник: знаки-зодиаков.рф