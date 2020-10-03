Главные астрономические и астрологические события октября 2020 года

Новый месяц — это всегда билет в новую жизнь. Но зачастую начать новую главу нам мешают якоря оправданий, тормоза надежды и лень.

Октябрь 2020 года будет украшен разнообразными астрологическими комбинациями

Октябрь 2020 года будет украшен разнообразными астрологическими комбинациями. Для многих переход от старого к новому может оказаться проблемным, но не стоит переживать раньше времени. С поддержкой астрологов получится быстро найти путь к успеху.

Октябрь готовит для многих из нас интересные сюрпризы, которые освежат взгляд на мир, привлекут вдохновение, выветрят из головы негативные мысли. Астрологи сообщают, что в октябре будет особенно полезно предаваться воспоминаниям. Сопоставляя прошлое и будущее, можно охватить взглядом динамику своей жизни, а это всегда помогает быть на несколько шагов впереди и избегать «подводных камней», которые, несомненно, будут присутствовать в жизни каждого из нас.

2 октября, пятница — переход Венеры в созвездие Девы и Полнолуние в Овне. Октябрь начнется не с самого удачного астрологического события. Полнолуние в Овне — это всегда раздражительность, импульсивность, беспокойство. Под обстрелом огненной стихии будет сложно сдерживать свой гнев, агрессию, злость, что чревато неприятными последствиями. К счастью, неспокойную динамику Полнолуния стабилизирует гармоничное влияние Венеры. Эксперты советуют в этот день уделить время рутинным делам и духовным практикам. Больше отдыхайте и ищите возможности получить приятные эмоции.

4 октября, воскресенье — возвращение Плутона к директному движению. Это событие сильно повлияет на ситуацию в мире: из него уйдет все негативное, плохое, мешающее достижению гармонии.

13 октября, вторник — противостояние Марса. Как бы угрожающе ни звучало слово «противостояние», влияние красной планеты принесет с собой в этот день исключительно позитивные перемены. Марс — планета, которая усиливает волю, делает нас решительными и помогает преодолевать любые жизненные препятствия. Астрологи считают, что 13 октября мы сможем простить себя за слабости, ошибки, настроить на победу и взять новую высоту.

14 октября, среда — начало ретроградного движения Меркурия в Скорпионе. Ретроградный Меркурий — крайне негативное событие, которое ставит на паузу все важные дела. Могут возникнуть непредвиденные ситуации в сфере работы, денег, коммуникаций. Планета больше всего будет испытывать эмоциональных людей, которые не смогут побороть свою вспыльчивость и стремление к душевным порывам. Придется быть предельно собранными при принятии важных решений и подписании бумаг, а также осторожными в словах и в подборе выражений.

16 октября, пятница — Новолуние в созвездии Весы. Несмотря на начало нового лунного месяца, стоит повременить с новыми начинаниями и важными делами. В этот день астрологи советуют уделить больше времени отдыху, медитациям, постановке планов, анализу прошлых достижений.

22 октября, четверг — Солнце входит в Знак Скорпиона. Этот переход принесет успех и энергетический потенциал всем людям, рожденным под эгидой Скорпиона. Остальным Солнце подарит возможность заглянуть внутрь себя и избавиться от внутренних установок, которые мешают успеху в жизни.

28 октября, среда — Меркурий и Венера одновременно входят в Знак Весы. Планеты подарят мощный энергетический заряд, который лучше всего направить в сферы карьеры и отношений: есть шанс наладить и финансовое положение, и личную жизнь.

31 октября, суббота — Полнолуние в Тельце, усиленное противостоянием Урана. Воздействие Полнолуния будет в несколько раз усложнено непредсказуемостью, идущей от Урана. Это будет очень опасный день, когда потребуется максимальная собранность и осторожность во всем. Не следует идти на риски, особенно это касается финансовых авантюр. События дня могут нести провидческие послания об отдаленном будущем.

Новый месяц — это всегда билет в новую жизнь. Но зачастую начать новую главу нам мешают якоря оправданий, тормоза надежды и лень. Не стоит поддаваться этим чувствам. Октябрь — отличный месяц для решительных перемен в жизни, если, конечно, вы сами таких перемен пожелаете.

Источник: dailyhoro.ru