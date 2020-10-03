По итогам кампании Единого госэкзамена в 2020 году в Рособрнадзор поступили предложения о сохранении экзамена только для тех, кто планирует учиться в вузе, ведомство рассмотрит все предлагаемые инициативы, сообщает пресс-служба.
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ, которые внесли участники экзаменов, их родители и учителя по итогам экзаменационной кампании 2020 года.
Свои предложения все желающие могли направить на специальный адрес электронной почты до 1 сентября. Сбор пожеланий по совершенствованию ЕГЭ проводится Рособрнадзором ежегодно после завершения основного периода экзаменов.
Как могут изменится правила сдачи ЕГЭ-2021
По итогам кампании Единого госэкзамена в 2020 году в Рособрнадзор поступили предложения о сохранении экзамена только для тех, кто планирует учиться в вузе.
По итогам кампании Единого госэкзамена в 2020 году в Рособрнадзор поступили предложения о сохранении экзамена только для тех, кто планирует учиться в вузе, ведомство рассмотрит все предлагаемые инициативы, сообщает пресс-служба.
От редакции
Хорошая идея?