03.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Как могут изменится правила сдачи ЕГЭ-2021

16:54 03.10.2020 Фото: pixabay.com
0

По итогам кампании Единого госэкзамена в 2020 году в Рособрнадзор поступили предложения о сохранении экзамена только для тех, кто планирует учиться в вузе.

% name% title
В России могут измениться правила сдачи ЕГЭ

По итогам кампании Единого госэкзамена в 2020 году в Рособрнадзор поступили предложения о сохранении экзамена только для тех, кто планирует учиться в вузе, ведомство рассмотрит все предлагаемые инициативы, сообщает пресс-служба.
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ, которые внесли участники экзаменов, их родители и учителя по итогам экзаменационной кампании 2020 года.
Свои предложения все желающие могли направить на специальный адрес электронной почты до 1 сентября. Сбор пожеланий по совершенствованию ЕГЭ проводится Рособрнадзором ежегодно после завершения основного периода экзаменов.

-Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) < ...> Также поступили рекомендации отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы, — говорится в сообщении.

егэ школа экзамен
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая идея?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обнулить ставку НДФЛ для бедных хотят профсоюзы за счет повышения налога богатым
17:32 03-10-2020
Обнулить ставку НДФЛ для бедных хотят профсоюзы за счет повышения налога богатым
БердскРеконструкцию вокзала в Бердске обсудили глава РЖД и губернатор Новосибирской области
17:21 03-10-2020
Реконструкцию вокзала в Бердске обсудили глава РЖД и губернатор Новосибирской области
Главную ошибку заразившихся COVID-19 назвали врачи. Где лучше лечиться?
17:08 03-10-2020
Главную ошибку заразившихся COVID-19 назвали врачи. Где лучше лечиться?
Что можно и что категорически нельзя делать при ретроградном Меркурии
17:03 03-10-2020
Что можно и что категорически нельзя делать при ретроградном Меркурии
Астролог назвал опасный период октября: от чего отказаться в эти даты
16:59 03-10-2020
Астролог назвал опасный период октября: от чего отказаться в эти даты
Главная Молитва Покрова Пресвятой Богородицы
16:57 03-10-2020
Главная Молитва Покрова Пресвятой Богородицы
Нумерология по номеру нового паспорта: какая цифра у вас?
16:56 03-10-2020
Нумерология по номеру нового паспорта: какая цифра у вас?
Как могут изменится правила сдачи ЕГЭ-2021
16:54 03-10-2020
Как могут изменится правила сдачи ЕГЭ-2021
Нумерологический прогноз: самые удачные даты в октябре 2020 года
16:51 03-10-2020
Нумерологический прогноз: самые удачные даты в октябре 2020 года
Мне приснилось, что я беременна. К чему снится беременность и толкование снов про беременность
16:49 03-10-2020
Мне приснилось, что я беременна. К чему снится беременность и толкование снов про беременность