Мне приснилось, что я беременна. К чему снится беременность и толкование снов про беременность

Чем старше та, кому приснился сон про беременность, тем быстрее в ее жизнь придут гармония, радость и успех. Чем девушка моложе, тем выше риск, что она станет жертвой обмана.

Рассказываем, к чему снится беременность по самым разнообразным сонникам

Самое интересное происходит по ночам - ведь именно тогда мы начинаем видеть сны, а они бывают самыми удивительными и необычными. Рассказываем, к чему снится беременность по самым разнообразным сонникам

К чему снится беременность по соннику Миллера

Видеть себя во сне беременной значит, что с супругом не будет счастья. Девственницу после такого сна ждут проблемы, ее могут опозорить. Если женщина на самом деле ждет ребенка, то сновидение сулит ей удачный исход родов, после которых она быстро придет в форму.



Видеть себя беременной во сне по Ванге - к радости для женщины, состоящей в браке (а если она смотрит на себя со стороны, то это - к рождению близняшек) и к неприятностям для незамужней. Сон также может означать и то, что в личной жизни наступят перемены, и они будут приятными. Чужая беременность во сне - к внезапной денежной награде. Если беременность во сне заканчивается родами, то в жизни наступят важные перемены, удастся освободиться от проблем. Чем легче прошли роды во сне, тем легче будут решаться дела.

Беременность во сне: исламский сонник

Для девственницы или одинокой женщины беременность во сне говорит о грядущем замужестве. А вот пожилой женщине нужно опасаться недугов. Если мужу приснилась беременная жена, сонник объясняет это как положительный знак: его ждут блага или хорошие новости. Если мужчине снится, что он сам беременный, то его имущество приумножится.

Беременность по соннику Фрейда

«Иногда сигара - это просто сигара» говорил сам Фрейд про толкование сновидений. Своя беременность во сне как раз относится к этой категории - это предвестник беременности в реальности. Также сон может отражать недовольство женщиной своими нынешними отношениями, и в скором времени ее ждет встреча с более достойным кандидатом. Мужчина, увидевший себя беременным во сне, готов стать отцом, его полностью устраивают текущие отношения. Но в будущем у него могут возникнуть проблемы с женщинами. Не исключено, что нынешний союз разрушится.

Сонник Лоффа: толкование сна про беременность

Сонник Лоффа толкует сон по беременность одинаково для людей разного пола, возраста и семейного положения - это символ творчества или материального благополучия. Если беременность во сне видит девушка, у которой есть насыщенная половая жизнь, но нет пока что желания стать матерью, это говорит об отсутствии каких-либо проблем с менструальным циклом. Парням беременность снится, если они не уверены в своей репродуктивной функции и не ощущают себя достаточно мужественными. Чаще всего такие сны видят те, кто не удовлетворен своей сексуальной жизнью.



Своя беременность во сне при отсутствии ее в реальности предрекает мелкие проблемы и небольшие убытки. Если во сне снится чужая беременность, то кто-то хочет занять у вас деньги.К чему снится беременность: сонник ЦветковаВидеть себя во сне беременной девушке - к обману, женщине - к поводу для гордости, мужчине - к построению планов в обозримом будущем. Когда снится беременная женщина, это значит, что грядут неприятности.Эзотерики разделяют сны про беременность на две большие группы: снится своя или чужая. В первом случае вас ждут убытки, во втором - у вас попросят одолжить деньги. Удостоверьтесь, что ваш бюджет потянет эту финансовую нагрузку.

Сонник Хассе: беременность

Медиум считала, что на смысл сна влияет возраст женщины, которая его увидела. Молодым особам сновидение сулит стабильные отношения, наполненные гармонией и счастьем; для престарелых женщин беременность во сне может стать предвестником скорого ухода в мир иной.



Чем старше та, кому приснился сон про беременность, тем быстрее в ее жизнь придут гармония, радость и успех. Чем девушка моложе, тем выше риск, что она станет жертвой обмана.

Комментарий психолога

Мария Хомякова (@maria_psy_art), психолог, арт-терапевт, сказкотерапевт:

Беременность отражает такие процессы как вынашивание, накопление, уединение, выращивание, сохранение, сотворение.

Все они важны не только для физиологического рождения ребенка, но и для духовной стороны личности — для вынашивания и созревания творческих проектов, для накопления сил на принятие верного решения, для сохранения в безопасности определенных чувств и эмоциональных состояний.

Беременность на метафорическом уровне представляется совокупностью процессов, происходящих при создании, созревании и рождении нового мира. И в понятие «новый мир» могут быть включены самые различные формы — от ребенка до идеи.

Беременная женщина в этом процессе представляет собой сосуд, место, пространство, которое дает благодатную почву, является питательной средой, безопасной и защищающей зоной, обеспечивает те важные, естественные потребности, которые необходимы созревающему новому миру.

Коснуться через сон данной темы — это всегда повод обратиться к себе с вопросом: что новое зародилось во мне, как я могу помочь ему родиться?

Источник: kp.ru