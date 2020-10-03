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Здоровье / Общество

Очень опасные народные средства назвал доктор Мясников

21:11 03.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Ингаляции над горячей картошкой не имеют никакой пользы, а вот слизистые обжигают.

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Александр Мясников рассказал об опасностях лечения народными методами

В гости телеканала “Россия 1” пришел Александр Мясников, который рассказал об опасностях лечения народными методами.

Врач озвучил возможные печальные последствия применения домашних способов лечения.
Доктор отметил, что марганцовка имеет хорошие антисептические действия. Однако ее применение на слизистых может быть очень опасно.

“Сколько ожогов от марганцовки и выжженных глаз”, — рассказал медик.

Имеющаяся во многих домах перекись водорода может использоваться только наружно. Никаких других вариантов безопасно ее использовать нет.

Ингаляции над горячей картошкой не имеют никакой пользы, а вот слизистые обжигают.

Отдельно Мясников отметил лечение травами. Чтобы таким заниматься, необходимо досконально знать ботанику и правильно подбирать травы. Если засушить что-то наугад или купить у недобросовестного продавца, то эксперимент может привести и к летальному исходу.

врач народные методы лечения опасность Александр Мясников
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