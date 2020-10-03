Главная Молитва Покрова Пресвятой Богородицы

В своих молитвах мы просим у Заступницы защиты и помощи. Это не значит, что в другие дни вы не можете этого сделать. Просто в праздник Покрова нам нужно осознать всю силу любви Девы Марии по отношению к нам всем.

В православии существует множество молитв, которые посвящены Матушке Заступнице

В православии существует множество молитв, которые посвящены Матушке Заступнице. Одной из таковых является очень сильная молитва Покрова Пресвятой Богородицы.

Конечно, ее сила не столь высока как у молитв «Отче наш» или «Богородице, Дево, радуйся», но это не мешает быть данной молитве одной из самых значимых для православного мира, потому что она читается для прославления Божьей Матери в праздник Покрова.

Молитва Покрова



Помяни нас в Твоих молитвах, Пресвятая наша Богородица.Да не погибнем мы за умножение грехов наших, ибо покрываешь Ты нас от всякого зла и напастей дьявольских.На Тебя уповаем и Тебя величаем. Аминь.

Когда вы читаете эту молитву в честь праздника 14 октября, в конце добавляйте «... в праздник Твоего Покрова». В остальных случаях в этом нет необходимости. Данные строки можно читать даже в непраздничные дни, ведь все мы нуждаемся в защите Богородицы. Она сможет помочь нам в трудных ситуациях, во время беды. Она накроет нас покровом своим и спасет нашу душу и тело от страданий. Просите ее о помощи и благодарите за спокойную жизнь, ибо молитва должна быть не только просящей, но и благодарствующей.

Напоминаем вам текст еще одной важной молитвы, обращенной к Божьей Матери:

Богородице Дево, радуйся,

Благодатная Мария, Господь с Тобой,

Благословенна Ты в женах



и благословен плод чрева Твоего,яко Спаса родила еси душ нашихАминь.Наилучшим эффектом будет обладать симбиоз двух молитв — «Богородице, Дево, радуйся» и молитвы «Покрова Божьей Матери».

Праздник Покрова

Ранее мы уже писали о традициях Покрова Пресвятой Богородицы. Каждый год 14 октября люди посещают церковь для того, чтобы выразить свою благодарность и уважение Матушке Заступнице. Это великий праздник, в честь которого проводится праздничная литургия в каждом православном храме.

История праздник проста. В 10 веке в храме города Константинополь происходила ночная служба, так как ожидалось нападение врагов на город. Андрей Юродивый и его ученик увидели над людьми раскрывающиеся врата рая, из которых вышла Божья Матушка в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Она остановилась высоко над алтарем, после чего сняла омофор, который был у нее на голове и начала держать его над всеми, кто стоял и молился в храме. После этого она удалилась, спустя некоторое время. Она словно покрывала людей своей благодатью, из-за чего праздник в честь этого события был назван Покровом Богородицы. На Русь этот праздник пришел только в 12 веке, но сразу стал для всех людей надеждой на светлое будущее, путеводной звездой.

Постарайтесь посещать храм 14 октября. Если не будет такой возможности, обязательно читайте молитвы дома и вспоминайте о том великом чуде, произошедшем в храме Константинополя больше тысячи лет назад. Войска, окружившие тот самый город, отступили. Жители были спасены покровом Богородицы.

В своих молитвах мы просим у Заступницы защиты и помощи. Это не значит, что в другие дни вы не можете этого сделать. Просто в праздник Покрова нам нужно осознать всю силу любви Девы Марии по отношению к нам всем. Молитесь ей с утра, перед сном, перед путешествием, а также всегда, когда вы чувствуете, что у вас все хорошо. Благодарность — это лучшая молитва из всех.

Покров Пресвятой Богородицы не входит в список 12 главных праздников православия. Это не двунадесятый, но великий праздник, который несет свет в наши жизни. Он добр, он велик и светел как тот самый омофор Девы Марии, который видел Андрей Юродивый с учеников более тысячи лет тому назад.

Источник: dailyhoro.ru