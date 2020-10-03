Нумерология по номеру нового паспорта: какая цифра у вас?

У каждого человека, достигшего 14-летнего возраста, должен быть паспорт

У каждого человека, достигшего 14-летнего возраста, должен быть паспорт. Однако не каждый знает, что присвоенные ему номер и серия – это зашифрованное предсказание. Согласно нумерологии, числа, окружающие нас, оказывают большое влияние на нашу судьбу. А что же тогда говорить про числа, указанные в самом главном документе человека – паспорте?!

С уверенностью можно сказать, что получение нового паспорта – может и не начало новой жизни, но уж точно начало её нового этапа. Чтобы узнать, что вас ждет впереди, нужно рассчитать нумерологический код паспорта, т.е. сложить все числа серии и номера до получения однозначного числа. Например, у владельца государственного документа с серией 8795 и номером 728 760 код будет равен пятёрке (8+7+9+5+7+2+8+7+6+0=59=5+9=14=1+4=5).

Если в номере или серии паспорта есть буквы, их тоже нужно учитывать при сложении. Ниже предложена таблица, в которой вы можете посмотреть, каким цифрам соответствуют буквы.

Таблица, в которой вы можете посмотреть, каким цифрам соответствуют буквы

Рассчитав нумерологический код паспорта, вы узнаете, что вас ждет в ближайшее время. Чтобы правильно расшифровать код, важно учесть причину, по которой вы получили документ.

Получение паспорта по возрасту

Если вы получаете паспорт впервые или меняете его по достижению возраста, предусмотренного законом, то толкование нумерологического кода будет таким:

1 – цель, которую вы поставили перед собой, практически достигнута. Успех зависит только от вас и от того, сможете ли вы преодолеть страхи.

2 – пришло время вычеркнуть из своей жизни людей, общение с которыми вас давно утомляет. А вот новые друзья помогут вам осуществить заветную мечту.

3 – не закапывайте талант в землю, развивайтесь. Это и есть ключ к счастливой и богатой жизни.

4 – дела пойдут в гору, а карьерная лестница превратиться в настоящий карьерный лифт. Важно лишь сохранять баланс между работой и отдыхом, чтобы не подорвать своё здоровье и не испортить отношения с окружающими.

5 – желая взять от жизни всё, не растеряйте то, что уже имеете. Впереди вас ждут командировки, переезды и смена работы. Постарайтесь в суете будней не потерять контакт с близкими.



6 – для вас станет притягательным и близким всё тайное и мистическое. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, скоро у вас могут проявиться сверхъестественные способности.7 – вас начнет утомлять общение с окружающими и всё больше времени захочется проводить в одиночестве. Находясь наедине с собой у вас есть все шансы создать настоящие шедевры.8 – ваши доходы начнут расти так же, как и число друзей. Не скупитесь с теми, кто вам дорог, а вот тем, кто желает использовать дружбу с вами в корыстных целях, не бойтесь отвечать отказом.9 – в какой-то момент вам станет безразлично мнение окружающих, и вы будете поступать так, как считаете нужным. Это далеко не всем понравится, поэтому будьте готовы отстаивать свои права.

Смена фамилии

Причиной получения паспорта может стать смена фамилия в связи с замужеством или расторжением брака. Иногда сменить фамилию человек решает и по собственному желанию. В любом из этих случаев значение нумерологического кода паспорта будет таким:

1 – не лезьте на рожон и не пытайтесь агрессивными методами добиться своего. Будьте гибкими, не портите отношения с окружающими, ищите компромисс и тогда всё сложится именно так, как вы этого хотите.

2 – случайная встреча круто изменит вашу жизнь. В лице нового знакомого вы обретете наставника, который сократит ваш путь к поставленной цели, сделает его легче и интереснее.



3 – вас ждут путешествия в разные страны. После этих поездок вы уже никогда не будете прежним. Займитесь изучением иностранных языков. Они очень пригодятся вам в будущем.4 – в ближайшее время не предвидится крупных побед и поражений. Сейчас важно во всем придерживаться золотой середины, чтобы жить в гармонии с собой и окружающим миром.5 – у вас появится больше свободного времени. Займитесь любимым хобби, получите новые знания и приобретите новые навыки, но не забывайте про отдых.6 – покой вам будет только снится: каждый день будет подкидывать новые сюрпризы, а колесо жизни закрутится с невообразимой скоростью. И хотя порой вы будете уставать от бешеного темпа, но вас не покинет уверенность в том, что это именно то, что вам нужно.7 – не берите на себя лишнюю ответственность, помогайте людям, но не в ущерб себе. Сократите до минимума общения с теми, кто пытается внушить вам чувство вины.8 – пришло время перемен! Кардинальная смена имиджа благоприятно отразится практически на всех сферах жизни. Не бойтесь экспериментировать, вас ждут большие открытия.9 – вы окажетесь перед непростым выбором личного характера. Прислушайтесь к своему сердцу, и вы не пожалеете.

Восстановление паспорта

Причиной получения нового паспорта может стать и то, что старый испорчен или по каким-то причинам исчез (украден, потерян) и т.п. В таком случае расшифровать нумерологический код можно следующим образом:

1 – наконец разорвется замкнутый круг и отыщется решение всем проблемам. Но вместо того, чтобы наслаждаться спокойствием, вы начнете придумывать себе новые трудности, потому что без них скучно жить.

2 – учение и труд вместе живут! В скором времени вам предстоит много работать, но не переживайте, все приложенные усилия окупятся.

3 – в один прекрасный день ваша жизнь кардинально изменится. Перемены будут в лучшую сторону. Чтобы приблизить наступление заветного момента, занимайтесь тем, что действительно любите.

4 – всё идёт по плану. Желания постепенно сбываются, а цели достигаются. Что ещё нужно для счастья?

5 – у вас не жизнь, а масленица! Поездки, встречи с друзьями, вечеринки и прочие развлечения! Такими темпами вы можете оказаться на месте стрекозы из басни Крылова.

6 – будьте добрыми и щедрыми с окружающими вас людьми. Помогайте тем, кто нуждается в вас, но не становитесь палочкой выручалочкой для всех подряд.

7 – поиски счастья и лучшей жизни могут в буквальном смысле далеко завести. У вас появится желание что-то изменить в жизни, например, сменить работу или переехать в другой город, а может и страну…



8 – вам захочется заниматься общественной деятельностью, и в этом нет ничего плохого, ведь такое занятие может стать хорошим стартом для вашей карьеры или бизнеса.9 – пришло время перемен на личном фронте. Если вы состоите в паре, то отношения с партнёром выйдут на новый уровень, а если одиноки, то скоро встретите свою любовь. Ту самую, настоящую, о которой снимают фильмы и пишут книги.

Как видите, по номеру нового паспорта можно узнать много интересного о том, что вас ждет в ближайшем будущем. Кстати, погадать можно и на загранпаспорте.

Источник: vsyamagik.ru