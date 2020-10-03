Почему важен большой церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Какого он числа в 2020 году

Православные люди встречают Покров Пресвятой Богородицы ежегодно 14 октября

Ежегодно христиане отмечают важное православное празднество — Покров Пресвятой Богородицы. Историю и значение этого праздника важно знать каждому верующему человеку.

Православные люди встречают Покров Пресвятой Богородицы ежегодно 14 октября. Этот праздник приравнен к числу двунадесятых церковных торжеств, а посему является неизменным и важнейшим для каждого верующего человека. В основе его лежит событие, укрепившее в людях веру в Господа, его любовь и милость Небес. Сам праздник был утвержден в далеком десятом веке, но древние традиции сильны и по сей день.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы занимает особое место среди всех православных праздников. Он приходится на середину октября, когда вся природа окрашивается в золото-багряные цвета — цвета Царствия Небесного. Удивительно, но в основу становления праздника легло событие не из Евангелия. О памятном дне известно из греческих источников, которые повествуют о житии Андрея Юродивого, очевидца чудесного явления Богородицы по зову многочисленных молитв, читаемыми верующими людьми.

В далеком 910 году в городе Константинополе разразилась ужасная война. Многие историки полагают, что описанные события повествуют о войне с мусульманами, которая настигла византийский народ в десятом веке. Нашествие врагов-иноверцев с каждым днем уносило не одну тысячу жизней праведных людей. Подойдя вплотную к стенам Константинополя, войска загнали верующих в тупик. Надежда оставалась только на чудо.

Верующие люди собрались в Валахерском храме. В момент всенощного бдения людскому взору предстало чудо. Весь храм озарился ярким светом, и с Небес, идя по воздуху, сошла Богородица в сопровождении ангелов и проповедников Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Все святые были одеты в белые одеяния. Дева Мария сняла свою накидку и укрыла ею молящихся в знак того, что все мольбы были услышаны и теперь жители города находятся под ее покровительством. В этот же день войска варваров прекратили свое нападение: по неизвестной причине они покинули город, в то время как разразившаяся буря уничтожила все корабли иноверцев.

Значение Покрова Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы на Руси был установлен в XII веке. По неясным причинам на основе чудесного события, произошедшего в Византии, в Греции столь любимый и чтимый всеми христианами праздник не был утвержден. Поэтому Покров — исключительно русское православное торжество, несущее в себе великое значение, глубокий и таинственный смысл.

Несомненно, само сказание указывает на неразделимую связь нашего народа с Богородицей. Праведные люди по сей день хранят в памяти события многовековой давности, не только как историческое происшествие, но и как живое доказательство проявленного милосердия и сострадания к молитвам грешных, но тянувшихся к святости людей. В этот день мы почитаем Небесную Владычицу, чья неиссякаемая любовь закрывает нас, словно покровом, от всех бед, страданий и невзгод. Вспоминаем и тех, кто погиб, сражаясь за веру, Отечество и жизнь праведных людей. Также церковные традиции обязывают 14 октября помолиться всем миром за каждую грешную душу, покинувшую этот мир.

Незримая, но такая явная связь дает людям надежду. Значение праздника, которое не смогли перечеркнуть века и десятилетия безбожия, до сих пор освящает путь верующим людям. Это было особенное заступничество Божией Матери за христианский народ и каждую молящуюся душу. Ее покров с тех самых пор простирается над нашими головами, защищая и помогая в минуты отчаяния и горя.

На этот сюжет была написано немало икон. Иконография Покрова в любом из ее вариантов изображает торжество церкви, ликование всех христиан, находящихся под опекой великой Заступницы, оберегающей от всего зла.

Покров Пресвятой Богородицы — единственное православное празднество, основанное на исторических событиях, которые явили христианскому народу зримую связь со всем собором святых. Благодаря этому празднику мы может быть уверены, что за нашей спиной всегда стоит Божия Матерь, которая ответит на каждую молитву и укроет своим покровительством от всех неприятностей и зла. Мы желаем вам крепкой веры, будьте счастливы.

Источник: dailyhoro.ru