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Красивые поздравления с Днем учителя 2020

21:16 03.10.2020 Фото: pxhere.com
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С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года его празднование перенесено на 5 октября.

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Поздравления с Днем учителя

Поздравления с Днем учителя

С Днем учителя поздравить
Вас спешит наш дружный класс.

Пожелание оставить
Хочет каждый из всех нас!

Мы Вас ценим очень-очень
И желаем от души
Быть счастливой и в работе,
И в кругу своей семьи!

Пусть здоровье будет крепким,
Нервы будут пусть тверды,

Пусть вас окружают дети.
Вам — душевной красоты!

Сегодня отмечаем
Мы праздник всей страной,
Учителям желаем
Удачи неземной,
Пусть солнышко над вами
Сияет круглый год,

Любви, здоровья, счастья
И жизни без хлопот!

Дорогие, уважаемые учителя! Поздравляем вас с праздником! Люди, воспитывающие поколения за поколениями, заслуживают не просто уважения... Спасибо вам за знания, которыми вы делитесь, спасибо вам за терпение, ведь все мы понимаем, что иногда бывает непросто. Но мы желаем, чтобы все то, чем вы делитесь, возвращалось к вам сторицей. С праздником, дорогие наши!
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Учить детей — задача непростая.
Вы день за днем, усталости не зная,
Пытаетесь им что-то объяснить
И новому чему-то научить.

И труд ваш ежедневный незаметен,
Ленивы и трудны бывают дети.
Но вы, не унывая никогда,
Науки открываете врата.

Пускай на всех терпения вам хватит,
А за работу пусть достойно платят,
Здоровье не подводит никогда,
И будет благодарна ребятня!

Быть учителем непросто,
Это очень тяжкий труд.
Ведь не зря они так часто
В школу мам и пап зовут.

Вам — учеников послушных,
Благодарных учениц.
Ставьте чаще им «пятерки»
И поменьше «единиц».

Дорогие наши учителя!
От всей души вас поздравляю!
И в этот день календаря
Улыбок, счастья вам желаю!

Желаю успеха в работе,
Прилежных, способных детей,
Вы душу свою отдаете,
Чтоб вырастить лучших людей!

Желаю цветов и признаний,
За вашу любовь и добро.
Спасибо за свет вечных знаний,
За чуткость, заботу, тепло!

Поздравим всех учителей
И пожелаем им успеха.
Ведь в воспитании детей
Порой бывает не до смеха!

Спасибо вам за доброту,
За труд нелегкий будто подвиг,
За то, что дарите мечту,
И знания нужные даёте.

Пусть оптимизм не подведёт,
И не иссякнет бодрость духа,
Удачи в школьных вам делах
И в жизни ни пера, ни пуха!

Сколько нужно же терпения,
Сил, энергии, добра,
Донести свое учение
До класса, до ученика?

Этот светлый день по праву
Ваш сегодня неспроста.
Дружно Вам спасибо скажем,
Педагоги наши и учителя.

Будьте Вы всегда здоровы,
Веселы, полны идей.
Постигать урок чтоб новый
Бежали дети к Вам скорей.

Чтобы счастье приносили
Вам работа и семья.
Чтобы были всегда силы
На любовь и на себя.

Поклон Вам за доброе сердце
И Ваш удивительный труд.
За то, что ведете из детства
На взрослый и правильный путь.

Энергии Вам, и терпения,
И творческих новых удач.
Всегда пригодится учение
В решении трудных задач.

С Днем учителя от сердца
Вас сегодня поздравляю.
Вам профессией гуманной
Наслаждаться я желаю.

Пусть терпение не подводит,
Радует пусть детвора,
Нервов вам желаю крепких,
Позитива и добра.

В вашем деле благородном
Пусть вас ждет большой успех.
С Днем учителя! Желаю,
Чтоб вы были лучше всех.

Вдохновения и здоровья,
Сил, душевного тепла.
Непременно чтоб работа
Только радость вам несла!

Источник: pozdravok.ru

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