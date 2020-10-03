4 октября 2020 года - начало Всемирной недели космоса

Каждый год мероприятия, посвященные Неделе космоса, проходят под определенной темой, которая выбирается Ассоциацией Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства.

Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена Всемирной неделей космоса (World Space Week) Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 года

Неделя с 4 по 10 октября была провозглашена Всемирной неделей космоса (World Space Week) Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 года (резолюция 54/68), с тем, чтобы отмечать тот вклад, который вносит космическая наука и техника в улучшение благосостояния человека.

Указанные даты воскрешают в памяти такие события, как запуск в СССР первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.

Впервые идея учредить Всемирную неделю космоса возникла на 3-й Всемирной конференции ООН по космосу. На этом форуме делегация Марокко выдвинула предложение о провозглашении 20 июля Всемирным днем космоса, приурочив эту дату ко дню высадки экспедиции США на Луну.

Предложение делегации Марокко было воспринято весьма неоднозначно. Большинство делегаций высказались в поддержку идеи провозглашения специального Всемирного дня космоса. Однако сама дата вызвала широкую дискуссию. Российская делегация, поддержав в принципе саму идею, тем не менее, не могла согласиться с датой 20 июля, так как она не вполне корректна и справедлива с исторической точки зрения. По мнению российской делегации, космическая эра в истории человечества началась 4 октября 1957 года, когда СССР впервые в мире осуществил запуск первого искусственного спутника Земли.

С учетом этой аргументации российская делегация внесла поправку к марокканскому предложению, предлагающую 4 октября в качестве даты Всемирного дня космоса. Россию активно поддержали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Индия, Куба, ЮАР и ряд других стран. Некоторые другие страны внесли встречное предложение — отмечать эту дату 10 октября, когда вступил в силу Договор по космосу. А представитель ФРГ даже предложил передать этот вопрос для проработки в Комитет ООН по космосу.

В разгар дискуссии неожиданное предложение внес делегат Ирана. Он предложил праздновать не Всемирный день космоса, а Всемирную неделю космоса, которую можно было бы начать 4 октября и закончить 10 октября. Столь неожиданное предложение нашло поддержку у большинства стран, в том числе, и у России, так как оно опиралось на две важные для нее даты. Предложение о Всемирной неделе космоса было поддержано участниками конференции единогласно.

Сегодня Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием мирового масштаба, которое посвящено вопросам изучения космического пространства. Идея данного мероприятия, вдохновляя студентов, способствует формированию класса будущих специалистов, решает вопросы просвещения общественности в области космической деятельности, а также содействует развитию международного сотрудничества в деле космической пропаганды и просветительской работы.

Так, за последние несколько лет уже порядка 90 стран приняли участие в более чем 8000 мероприятиях с участием более 1,3 млн. посетителей. Причем каждый год мероприятия, посвященные Неделе космоса, проходят под определенной темой, которая выбирается Ассоциацией Совета директоров в тесном сотрудничестве с Управлением ООН по вопросам космического пространства.

Источник: calend.ru