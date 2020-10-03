День братьев наших меньших: Всемирный день животных отмечают 4 октября

Россия прочно удерживает второе, после США, место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут «братья меньшие».

Всемирный день животных — особая дата для всех, кто любит животных

Всемирный день животных (World Animal Day), или Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября, был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных. Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Общества защиты животных многих стран мира ежегодно организуют разнообразные массовые мероприятия и акции, посвященные Дню. В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно, а четверть всех видов флоры и фауны перестанут существовать в ближайшее время. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.

В России важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации. Перечень объектов животного мира, занесенных в неё, включает более 400 видов животных. Также разрабатываются и осуществляются стратегии сохранения отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных — амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, белого медведя, зубра, сахалинской кабарги. Для защиты и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и среды их обитания реформируется экологическое законодательство. Создаются и совершенствуются федеральные законы, коренным образом меняющие отношение человека к окружающей среде.

Поэтому и сегодняшняя дата установлена с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных.

Причем это касается защиты не только диких животных, но и домашних, поскольку примеров жестокого обращения с ними в последние годы становится все больше. Во многих западноевропейских странах считается, что домашние животные — это часть семьи, и они имеют такие же права, как и другие ее члены.

Россия прочно удерживает второе, после США, место в мире по численности домашних животных. В каждой третьей российской семье живут «братья меньшие».

В последние годы мероприятия, посвященные Всемирному дню животных, проходят в более чем 60 странах мира.

Источник: calend.ru