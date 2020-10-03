Бегом на прогулку! 3 октября - Всероссийский день ходьбы

Первый Всероссийский день ходьбы прошёл в рамках Международного дня ходьбы ТАФИСА, который во всем мире проводят уже 23 года.

Первый Всероссийский день ходьбы прошёл в рамках Международного дня ходьбы ТАФИСА, который во всем мире проводят уже 23 года

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 3 октября

В 2015 году в российских регионах впервые прошёл новый спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы. Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории страны от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, охватив все часовые пояса России.

Старт марафона состоялся в Петропавловске-Камчатском 3 октября 2015 года в 11 часов утра по местному времени. Длительность этапа составила один час. Посредством телемоста «эстафетная палочка» передавалась по городам России, с востока на запад. Таким образом, мероприятие состоялось в одно и то же время в 11 городах и длилось 11 часов.

Первый Всероссийский день ходьбы прошёл в рамках Международного дня ходьбы ТАФИСА, который во всем мире проводят уже 23 года. Ежегодно в нем участвуют более 15 миллионов человек в более чем 200 городах мира. В России Международный день ходьбы впервые прошёл в октябре 2014 года во время открытия форума «Россия – спортивная держава» в Чебоксарах.

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте. Также среди целей проведения Дня: продвижение олимпийского движения и ценностей олимпизма и пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди населения РФ.

Организатором мероприятия выступает Олимпийский Комитет России совместно с органами исполнительной власти российских субъектов. К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.

Маршруты разрабатываются с учётом местных особенностей каждого участвующего города, а также интересов, способностей и подготовленности участников. День проведения мероприятия – суббота или воскресенье – каждый регион также определяет сам.

Напомним, что ежегодно в сентябре проходит еще один масштабный общероссийский спортивный праздник – Всероссийский день бега «Кросс нации».

Источник: calend.ru