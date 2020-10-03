Приметы на растущую и убывающую Луну: на деньги, любовь, удачу

Луну часто делят на растущую и убывающую

О Луне сложилось огромное количество примет. В далеком прошлом Луна была и божеством, и участницей многих обрядов, и предсказательницей. Мы предлагаем вспомнить о самых популярных приметах, помогающих сохранить и приумножить счастье.

Луну часто делят на растущую и убывающую (стареющую). Это два противоположных состояния, которым соответствуют разные приметы. О силе Луны известно с давних пор. Не зря большинство обрядов, ритуалов и заговоров рекомендуется проводить, придерживаясь советов лунного календаря. О магии Луны также говорится и во множестве народных примет. Если верить народной мудрости, то на Луну можно и любовь привлечь, и денежки сберечь. Главное — знать, какая она сегодня: растущая или убывающая.

Приметы на растущую Луну



Растущая Луна идеально подходит для любых начинаний: знакомьтесь с интересными людьми, планируйте будущее, сажайте растения, обновляйте гардероб. В это время хорошо создавать что-то новое, совершенствоваться духовно, исполнять мечты. Если вы уже долгое время чего-то желаете, то самое время перестать ждать нового года, делайте это на растущую Луну, а народные приметы от редакции помогут вам в этом преуспеть.

Денежные приметы:

попросите у ночного светила удачу в любых делах, взяв в руку монетку, купюру или золотое украшение;

если на растущую Луну на подоконник положить бумажник с деньгами, то это повысит доход;

лотерейный билет, приобретенный в такой период, окажется выигрышным;

отдав часть кредита, когда Луна пошла в рост, легче вернуть остальной долг;

чтобы деньги водились — нельзя пересчитывать их, свистеть в доме, выносить мусор вечером, убирать крошки со стола рукой. На растущую Луну эти приметы особенно актуальны.

Приметы удачи:

увидеть нечаянно лунный свет, проснувшись ночью, — к успеху в делах;

заметить падающую звезду — к счастью и удаче;

если в доме вы заметили паука — скоро крупно повезет;

негативно на удаче скажется привычка рассказывать о своих планах;

жалобы на невезение в любое время притягивают неудачи, а при растущей Луне сила негативных установок многогранно усиливается;

чтобы заручиться удачей, следует отдать часть заработанных денег на благотворительность.

Приметы любви:

знакомство или свадьба, которые выпали на растущую фазу Луны, — к долгим и счастливым отношениям. Более того, такие союзы всю совместную жизнь будут материально обеспечены;



предложение руки и сердца в период роста ночного светила может накликать постоянные конфликты в семье и даже несчастье;влюбленным не стоит съежаться вместе, если в небе сияет молодой месяц. Этот шаг приведет не к счастью, а к размолвке;растущая Луна — отличный шанс для одиноких женщин устроить свою личную жизнь. Достаточно лишь вымыть полы в доме, и суженный сразу же постучит в дверь. Ритуалы на любовь в такое время срабатывают мгновенно.Этот период полностью отличается от предыдущего, являясь его противоположностью. Но не думайте, что на эти полмесяца нужно забыть о работе. Совсем наоборот. Продолжайте то, что начали на растущей Луне, прощайтесь с ненужными и вредными привычками, платите по счетам, наводите чистоту в доме. Это время отлично подходит для того, чтобы привести себя и свою жизнь в порядок, избавиться от отживших отношений и ненужных вещей.

Денежные приметы:

если убраться в доме или в офисе, выбросить весь мусор, то прирост дохода вам обеспечен;

на убывающую Луну лучше воздержаться от новых дел и проектов, иначе можно прогореть;



поиски новой работы на стареющую Луну увенчаются успехом;убыль лунного диска — отличный момент для решения проблем с деньгами;излишнюю деловую активность в это время лучше не проявлять, так как результаты, скорее окажутся, отрицательными;оплатить счета, погасить задолженности — привлечь денежную удачу на целый месяц.

Приметы удачи:

привлечь удачу на убывающую Луну можно, если окунуться в водоем. Таким образом можно очиститься от негативной энергетики и излечиться от болезней;

не показывайте пальцем или рукой на Луну в это время. Это дурная примета, сулящая неудачи и убытки;

угасающее светило — не лучший талисман удачи, поэтому можно провести ритуалы на везение, задобрив Высшие силы.



волосы нужно стричь на стареющую Луну. Тогда и любовь придет, и счастье в дверь постучится;

на убывающей Луне проще всего освободиться от энергетических привязок и токсичных отношений;

чтобы совместная жизнь была сладкая и счастливая, не стоит играть свадьбу на убывающую Луну. Такие союзы обречены на постепенное разрушение, поскольку чувства начинают затухать сразу же после торжественной церемонии;

чтобы повезло в любви, можно прочитать заговоры на убывающую Луну;

ритуалы и обряды в это время проводят на человека, с которым вас уже связывают отношения. Сила Луны в это время способствует разогреву чувств и помогает избежать измен;

чтобы любовь между людьми была крепкая, не следует менять место жительства в период убывающий фазы: на новом месте могут поджидать скандалы и расставание;

совместный досуг в такое время укрепит чувства.

Используйте таинственное время убывающей и растущей Луны на пользу собственной жизни. Все, что от вас требуется — это следить за лунным календарем и придерживаться народных примет.

Источник: dailyhoro.ru