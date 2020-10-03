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Какой сегодня праздник? Что категорически нельзя делать 3 октября 2020 года?

09:09 03.10.2020 Фото: pixabay.com
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Не стоит покупать новые вещи, особенно одежду. Обновка будет неудачной быстро придет в негодность.

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Наши предки связывали этот день с ветром

3 октября в народе называют Афанасьевым днем, от имени великомученика Евстафия. Наши предки связывали этот день с ветром. Отсюда еще одно название - Афанасий-ветряк.

3 октября категорически нельзя спорить и ругаться, особенно с близкими. Запрещены любые выяснения отношений и скандалы. Нельзя злиться и ревновать, чтобы негативные чувства вас не разрушили.

Не нужно много болтать, тем более попусту, нецензурно выражаться, сплетничать. Не стоит покупать новые вещи, особенно одежду. Обновка будет неудачной быстро придет в негодность.

Нельзя дарить и принимать подарки, а также пересчитывать мелкие деньги. Это может принести в дом множество финансовых проблем на целый год. Также не стоит давать в долг.

Также в Афанасьев день после мытья рук нельзя стряхивать воду, чтобы не наплодить чертей. Руки нужно вытирать.

Источник: izvmor.ru

3 октября Афанасьев день ветер запреты дня что нельзя делать
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Аноним, 03 октября 2020 09:30
НВР:
Да

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