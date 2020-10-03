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В белых кроссовках жених Константин расписался с беременной Ксенией в Бердске

16:39 03.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарья Моисеенко
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3 октября у Кости день рождения, а Ксении 24 года исполнилось 28 сентября. Ещё 3 октября у них - годовщина отношений.

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молодожёны с родителями у ЗАКСА в Бердске

В эту пятницу, 02 октября, Ксения и Константин решили пожениться спустя 4 года после начала отношений. Расписаться пару подтолкнул тот факт, что они скоро станут родителями.
Будущие супруги познакомились в медицинском колледже, там они вместе учились. На первом курсе влюблённые не замечали друг друга.

- Было столько учебы, что не успевал смотреть на девчонок, но когда узнал Ксению, можно сказать влюбился с первого взгляда,- объясняет Константин.

В начале отношений оказалось, что кроме изучения медицины, их связывает любовь к путешествия. Вместе они были 4 раза на Алтае, в последнею поездку пара узнала, что ждёт ребенка.

- В дороге мне стала плохо, и положительный тест на беременность потвердел мою догадку, -вспомнила Ксения.

Пока новобрачные находились в ЗАГСе, родители невесты вспоминали, как четыре года назад дочка познакомила их с Костей. Парень сразу понравился родным. Но ещё они рассказали об интересных совпадениях, которые преследуют ребят.

- Сегодня у них роспись, а завтра у Кости день рождения, а дочке 24 года исполнилось 28 сентября. Ещё 3 октября у них будет годовщина отношений. Эти даты складываются случайно, никто не выбирал день свадьбы, просто было свободное число,- утверждает Светлана , мама Ксении.
- Ещё бы в отношениях все сложилось, - добавил отец невесты.

Длинное пальто скрывает наряд Ксении. Зато жених был одет по -летнему легко. Он был в белоснежной рубашке, светлых джинсах, в белых кроссовках.
После регистрации супруги с родными поеду отмечать к родителям жены.

"Курьер. Среда. Бердск" желает счастья молодым !

беременная невеста. свадьба медиков. отношения
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