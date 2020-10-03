Гороскоп на субботу 3 октября 2020 года для каждого знака зодиака

Самый позитивный гороскоп на 3 октября 2020 года составлен для одного знака Зодиака – Телец.

Астропрогноз предупредил, что четырем знакам Зодиака – Рыбы, Водолей, Близнецы и Овен, грозят крупные неприятности

В субботу, 3 октября, Луна будет убывать. Самый позитивный гороскоп на 3 октября 2020 года составлен для одного знака Зодиака – Телец.

Тельцам спрогнозировано неожиданное пополнение кошелька, сообщает Главред.

Астропрогноз предупредил, что четырем знакам Зодиака – Рыбы, Водолей, Близнецы и Овен, грозят крупные неприятности.

В частности, Рыбы могут столкнуться с трудноизлечимой болезнью, Близнецы – с потерями из-за агрессивности, а Овны – с пожаром.

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Гороскоп на 3 октября 2020 года – Скорпион

Благодаря тому, что энергии будет даже больше, чем нужно, можно исправить старые проколы. Вы можете почувствовать, что кто-то не желает вам добра. Не время быть пассивным наблюдателем.

Гороскоп на 3 октября 2020 – Рыбы

Берегите десна, зубы и кости – есть угроза трудноизлечимой болезни. Откажитесь от витания в облаках. Могут обнаружиться финансовые неудачи.

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Гороскоп на 3 октября 2020 года – Весы

Откажитесь от обострения атмосферы во время общения. Возможно, вы слишком сильно увлеклись погоней за материальными ценностями и не замечаете, что можете получить то, о чем давно мечтали.

Гороскоп на 3 октября 2020 – Водолей

Не позвольте на себя влиять. Важные решения нужно отложить. Противопоказаны болтовня, насмешки и категоричность.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за вспыльчивости и агрессивности можно понести материальные и нематериальные потери. Не теряйте внимательность на дороге, осторожно работайте с электроприборами и острыми предметами.

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Гороскоп на 3 октября 2020 года – Лев

Из-за просчета или неверной оценки информации возможны проблемы на работе или непредвиденные траты.

Гороскоп на 3 октября 2020 – Стрелец

В жизни может появиться много неприятностей из-за новых знакомств. Осторожно работайте с электроприборами и острыми предметами. Не забывайте об осторожности на дороге.

Гороскоп на завтра – Овен

Может вспыхнуть острый конфликт с незнакомцами. Есть угроза пожара. Кошелек может немного "похудеть".

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Гороскоп на 3 октября 2020 года – Дева

Деловое предложение может оказаться для вас не очень выгодным, не спешите говорить "да". Друзья могут помочь разобраться в том, что вас беспокоит.

Гороскоп на 3 октября 2020 – Козерог

У мужчин может возникнуть кризис в отношениях из-за скупости в проявлении чувств. Женщины могут поссориться со второй половинкой из-за ветрености и потакания своим страстям.

Гороскоп на завтра – Телец

Кошелек неожиданно может пополниться. На любовном фронте возможны проблемы, стоит советоваться с друзьями.