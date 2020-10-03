02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Гороскоп на субботу 3 октября 2020 года для каждого знака зодиака

00:22 03.10.2020 Фото: pxhere.com
0

Самый позитивный гороскоп на 3 октября 2020 года составлен для одного знака Зодиака – Телец.

% name% title
Астропрогноз предупредил, что четырем знакам Зодиака – Рыбы, Водолей, Близнецы и Овен, грозят крупные неприятности

В субботу, 3 октября, Луна будет убывать. Самый позитивный гороскоп на 3 октября 2020 года составлен для одного знака Зодиака – Телец.

Тельцам спрогнозировано неожиданное пополнение кошелька, сообщает Главред.

Астропрогноз предупредил, что четырем знакам Зодиака – Рыбы, Водолей, Близнецы и Овен, грозят крупные неприятности.

В частности, Рыбы могут столкнуться с трудноизлечимой болезнью, Близнецы – с потерями из-за агрессивности, а Овны – с пожаром.

Как представителям водных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Скорпион

Благодаря тому, что энергии будет даже больше, чем нужно, можно исправить старые проколы. Вы можете почувствовать, что кто-то не желает вам добра. Не время быть пассивным наблюдателем.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Рыбы

Берегите десна, зубы и кости – есть угроза трудноизлечимой болезни. Откажитесь от витания в облаках. Могут обнаружиться финансовые неудачи.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Как представителям воздушных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Весы

Откажитесь от обострения атмосферы во время общения. Возможно, вы слишком сильно увлеклись погоней за материальными ценностями и не замечаете, что можете получить то, о чем давно мечтали.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Водолей

Не позвольте на себя влиять. Важные решения нужно отложить. Противопоказаны болтовня, насмешки и категоричность.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за вспыльчивости и агрессивности можно понести материальные и нематериальные потери. Не теряйте внимательность на дороге, осторожно работайте с электроприборами и острыми предметами.

Как представителям огненных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Лев

Из-за просчета или неверной оценки информации возможны проблемы на работе или непредвиденные траты.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Стрелец

В жизни может появиться много неприятностей из-за новых знакомств. Осторожно работайте с электроприборами и острыми предметами. Не забывайте об осторожности на дороге.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Может вспыхнуть острый конфликт с незнакомцами. Есть угроза пожара. Кошелек может немного "похудеть".

Как представителям земных знаков Зодиака советуют провести день

  • Гороскоп на 3 октября 2020 года – Дева

Деловое предложение может оказаться для вас не очень выгодным, не спешите говорить "да". Друзья могут помочь разобраться в том, что вас беспокоит.

  • Гороскоп на 3 октября 2020 – Козерог

У мужчин может возникнуть кризис в отношениях из-за скупости в проявлении чувств. Женщины могут поссориться со второй половинкой из-за ветрености и потакания своим страстям.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Кошелек неожиданно может пополниться. На любовном фронте возможны проблемы, стоит советоваться с друзьями.

астролог астрология гороскоп гороскоп на выходные гороскоп на субботу телец
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чем займетесь сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на субботу 3 октября 2020 года для каждого знака зодиака
00:22 03-10-2020
Гороскоп на субботу 3 октября 2020 года для каждого знака зодиака
Тамара Глоба: октябрь чрезвычайно денежно удачен для трех знаков Зодиака
22:45 02-10-2020
Тамара Глоба: октябрь чрезвычайно денежно удачен для трех знаков Зодиака
Умер политик Юрий Кувшинов из Новосибирска от коронавируса
22:11 02-10-2020
Умер политик Юрий Кувшинов из Новосибирска от коронавируса
Новый инфекционный госпиталь построят за 100 дней на фоне второй волны коронавируса в Новосибирске
21:54 02-10-2020
Новый инфекционный госпиталь построят за 100 дней на фоне второй волны коронавируса в Новосибирске
Безалкогольный weekend: 3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
21:46 02-10-2020
Безалкогольный weekend: 3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом
Где пенсионерам жить хорошо и где плохо: в какой список попала Россия?
21:32 02-10-2020
Где пенсионерам жить хорошо и где плохо: в какой список попала Россия?
БердскПризнана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
20:57 02-10-2020
Признана лучшим воспитателем-2020 музыкальный педагог из Бердска в Новосибирской области
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
20:43 02-10-2020
Когда победит коронавирус Россия? Сроки шокируют, вторая волна уже накрыла
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
20:30 02-10-2020
Сожгла себя демонстративно у здания ГУ МВД неизвестная женщина. По факту гибели работают следователи
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин 1
20:06 02-10-2020
Москва готова к новым жестким мерам: Критической назвал ситуацию с COVID-19 Собянин