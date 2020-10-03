03.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умер российский музыкант Александр Кальянов

09:32 03.10.2020 Фото: Скриншот
2 0

Ему было 73 года. О смерти друга сообщила Алла Пугачева.

% name% title
Умер российский музыкант Александр Кальянов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умер российский музыкант Александр КальяновУмер политик Юрий Кувшинов из Новосибирска от коронавирусаЕщё 434 новостей

В возрасте 73 лет умер советский и российский музыкант и певец Александр Кальянов, сообщила певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — написала она.

Александр Кальянов родился в Брянской области в 1947 году. Был выпускником Таганрогского радиотехнического института. По окончании института Александр Кальянов работал инженером на Брянском заводе полупроводниковых приборов радиоинженером по музыкальным инструментам.

С 1978 г. работал звукорежиссером во Дворце Спорта в Казани, где познакомился с Владимиром Высоцким. В 1984 г. на репетиционной базе Аллы Пугачевой в СКК «Олимпийский» Кальянов организовал одну из первых частных студий звукозаписи в Москве. Записал несколько альбомов с Игорем Николаевым. Трижды становился лауреатом премии «Шансон года».

Александр Иванович Кальянов скончался 2 октября 2020 года на 74-м году жизни в испанском городе Асукека-де-Энарес.

инженер музыкант певец песни скончался Александр Кальянов Алла Пугачева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Аноним, 03 октября 2020 09:48
Очень жаль...
Аноним, 03 октября 2020 11:27
Пусть земля ему будет пухом.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трампу плохо: у заразившегося COVID-19 президента США появились серьезные симптомы
11:58 03-10-2020
Трампу плохо: у заразившегося COVID-19 президента США появились серьезные симптомы
БердскЧисло "подозреваемых" на коронавирус стремительно растет в Бердске: Тесты берут сотнями в сутки
11:46 03-10-2020
Число
Дикость: больного ведут санитары в ковидных костюмах и пердачки несут в одни двери в ЦГБ Бердска
11:38 03-10-2020
Дикость: больного ведут санитары в ковидных костюмах и пердачки несут в одни двери в ЦГБ Бердска
Массово бегут из Москвы жители: цифры поражают экспертов
11:33 03-10-2020
Массово бегут из Москвы жители: цифры поражают экспертов
Угнала Mercedes-Benz и врезалась в столб пьяная подружка в Новосибирске
11:21 03-10-2020
Угнала Mercedes-Benz и врезалась в столб пьяная подружка в Новосибирске
На какую мечту получила 1 млн рублей в телешоу жительница Алтая?
11:07 03-10-2020
На какую мечту получила 1 млн рублей в телешоу жительница Алтая?
БердскСколько заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 3 октября в Бердске? Цифры пугают 2
10:53 03-10-2020
Сколько заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 3 октября в Бердске? Цифры пугают
Самый эффективный способ борьбы с COVID-19 знает Жириновский
10:46 03-10-2020
Самый эффективный способ борьбы с COVID-19 знает Жириновский
Война в Карабахе: число погибших азербайджанцев подсчитала Армения. Смотрите видео обстрелов
10:32 03-10-2020
Война в Карабахе: число погибших азербайджанцев подсчитала Армения. Смотрите видео обстрелов
Скончался пассажир "Лады" после ДТП с грузовой газелью в новосбирском Академгородке 1
10:20 03-10-2020
Скончался пассажир