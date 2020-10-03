В рубрику "Сообщи свою новость" написала Виктория:
-В бердских маршрутках половина пассажиров без масок. Водители вообще не обращают на это внимание. В новосибе постоянно проверки и огромные штрафы. Почему у нас никого не шерстят?
Почему не шерстят пассажиров без масок в Бердске?
В Новосибирске постоянные проверки и огромные штрафы, а в бердских маршрутках половина без масок.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Виктория:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Вы носите маску?
БердскЧисло "подозреваемых" на коронавирус стремительно растет в Бердске: Тесты берут сотнями в сутки
11:46 03-10-2020
Дикость: больного ведут санитары в ковидных костюмах и пердачки несут в одни двери в ЦГБ Бердска
11:38 03-10-2020
Массово бегут из Москвы жители: цифры поражают экспертов
11:33 03-10-2020
На какую мечту получила 1 млн рублей в телешоу жительница Алтая?
11:07 03-10-2020
БердскСколько заразившихся COVID-19 выявили за сутки на 3 октября в Бердске? Цифры пугают 2
10:53 03-10-2020
Самый эффективный способ борьбы с COVID-19 знает Жириновский
10:46 03-10-2020
Война в Карабахе: число погибших азербайджанцев подсчитала Армения. Смотрите видео обстрелов
10:32 03-10-2020
У стукачей плохо скупают намордники по спекулятивной сверхцене? Похоже мы именно то поколение, которое доживёт , что без страпона в заднице , на улицах Бердска будут штрафовать, не приведи господь!