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Почему не шерстят пассажиров без масок в Бердске?

08:58 03.10.2020
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В Новосибирске постоянные проверки и огромные штрафы, а в бердских маршрутках половина без масок.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Виктория:
-В бердских маршрутках половина пассажиров без масок. Водители вообще не обращают на это внимание. В новосибе постоянно проверки и огромные штрафы. Почему у нас никого не шерстят?

маршрутка маски пассажир штрафы
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От редакции

Вы носите маску?

Boeing 777-300ER, 03 октября 2020 09:31
Потому, что толку нет. Хоть каждый день проверяй. Достали уже твой намордники! А от вируса они не защищают, он проходит сквозь них как рыбные мальки сквозь поставленную сеть. Все должны переболеть, никто не спасётся. Кто-то умрёт, издержки есть во всём.
Аноним, 03 октября 2020 10:10
Правильно делают, что не проверяют, ведь от масок толку никакого нет, только гипоксия одна.
Аноним, 03 октября 2020 10:10
Стукачи опять активизировались
Аноним, 03 октября 2020 10:20
Вот мне всегда было интересно, как водитель должен реагировать. Вы предлагаете выкидывать пассажиров, или не пускать в транспортное средство? А потом начнутся разговоры вроде таких: Водители аозлы, не пускают граждан в автобус".
Аноним, 03 октября 2020 10:43
"В Новосибирске постоянные проверки и огромные штрафы, а в бердских маршрутках половина без масок.В рубрику "Сообщи свою новость" написала Виктория:"

У стукачей плохо скупают намордники по спекулятивной сверхцене? Похоже мы именно то поколение, которое доживёт , что без страпона в заднице , на улицах Бердска будут штрафовать, не приведи господь!

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