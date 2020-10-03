Почему не шерстят пассажиров без масок в Бердске?

В Новосибирске постоянные проверки и огромные штрафы, а в бердских маршрутках половина без масок.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Виктория:

-В бердских маршрутках половина пассажиров без масок. Водители вообще не обращают на это внимание. В новосибе постоянно проверки и огромные штрафы. Почему у нас никого не шерстят?