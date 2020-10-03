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Убегавший от полицейской погони подросток на "девятке" снес бордюрный камень на дороге в Бердске

09:49 03.10.2020 Фото: Сергей Болдырев/АвтоБердск
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Выяснилось, сколько лет водителю и может ли он отвечать за свои поступки. Во время погони каким-то чудом никто не пострадал.

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Подросток на "девятке" не смог уйти пот полицейской погони

Вечером 2 октября полицейские на машинах с сиренами гнались за уходившей от погони "девятки". ВАЗ гнали из центра города в направлении Микрорайона. И догнали на перекрестке улиц Красноармейской и Павлова.

По информации АвтоБердска, объехать по обочине пробку, скопившуюся у светофора на пересечении улиц в результате вечернего часа пик, несовершеннолетнему водителю не удалось.

Машина вырвала с корнем дорожный бордюр, отделяющий газон от проезжей части, и встала, как вкопанная в ожидании полицейских экипажей.

Разбираться с сотрудниками ДПС областного полка ГИБДД и нести всю ответственность предстоит родителям подростка, сидевшего за рулем. Впрочем, как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", юному гонщику уже исполнилось 16 лет - возраст, когда наступает уголовная ответственность за преступления.

Пока не сообщается, кому принадлежит угнанная "девятка".

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