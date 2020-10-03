Убегавший от полицейской погони подросток на "девятке" снес бордюрный камень на дороге в Бердске

Вечером 2 октября полицейские на машинах с сиренами гнались за уходившей от погони "девятки". ВАЗ гнали из центра города в направлении Микрорайона. И догнали на перекрестке улиц Красноармейской и Павлова.
По информации АвтоБердска, объехать по обочине пробку, скопившуюся у светофора на пересечении улиц в результате вечернего часа пик, несовершеннолетнему водителю не удалось.
Машина вырвала с корнем дорожный бордюр, отделяющий газон от проезжей части, и встала, как вкопанная в ожидании полицейских экипажей.
Разбираться с сотрудниками ДПС областного полка ГИБДД и нести всю ответственность предстоит родителям подростка, сидевшего за рулем. Впрочем, как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", юному гонщику уже исполнилось 16 лет - возраст, когда наступает уголовная ответственность за преступления.
Пока не сообщается, кому принадлежит угнанная "девятка".