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Перерезал горло гостю во время ссоры хозяин дома в Новосибирске

09:22 03.10.2020 Фото: pixabay.com
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Подозреваемого 44-летнего ранее судимого за кражу новосибирца арестовали. Пострадавший находится в больнице.

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Задержанного по подозрению в нападении заключили под тражу

В Октябрьском районе Новосибирска полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в субботу ы управлении МД по Новосибирской области.

2 октября в 4.30 в Новосибирскую больницу скорой медицинской помощи №2 из частного дома по улице 9-й Камышенский переулок был доставлен 32-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением в области шеи. При поступлении ничего не пояснил. О данном факте медицинские работники сообщили в районный отдел полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 44-летнего ранее судимого за кражу хозяина дома, из которого госпитализировали потерпевшего.

Полицейские установили, что накануне в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного подозреваемый ударил ножом потерпевшего, причинив его здоровью тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

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