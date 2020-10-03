Перерезал горло гостю во время ссоры хозяин дома в Новосибирске

Подозреваемого 44-летнего ранее судимого за кражу новосибирца арестовали. Пострадавший находится в больнице.

Задержанного по подозрению в нападении заключили под тражу

В Октябрьском районе Новосибирска полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в субботу ы управлении МД по Новосибирской области.

2 октября в 4.30 в Новосибирскую больницу скорой медицинской помощи №2 из частного дома по улице 9-й Камышенский переулок был доставлен 32-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением в области шеи. При поступлении ничего не пояснил. О данном факте медицинские работники сообщили в районный отдел полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 44-летнего ранее судимого за кражу хозяина дома, из которого госпитализировали потерпевшего.

Полицейские установили, что накануне в ходе возникшей ссоры после совместного распития спиртного подозреваемый ударил ножом потерпевшего, причинив его здоровью тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.