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Скончался пассажир "Лады" после ДТП с грузовой газелью в новосбирском Академгородке

10:20 03.10.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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47-летний пострадавший умер в больнице спустя полтора часа после аварии. У него была черепно-мозговая травма. Водитель "Лады" тоже попал в больницу.

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ДТП произошло в Советском районе на проспекте Леврентьева

В Советском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу утром.

2 октября в 7.00 в Советском районе на проспекте Леврентьева у дома 4 водитель грузового автомобиля «Газель», следовавший со стороны улицы Кутателадзе с левым поворотом на улицу Николаева, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 47-летний пассажир «Лады» получил автодорожную и черепно-мозговую травмы, от которых скончался в больнице (в 8.40), 48-летний водитель этого же автомобиля был госпитализирован с переломом бедра и ушибленной раной коленного сустава.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Газель ДТП скончался в больнице
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От редакции

Кто виноват в ДТП?

Аноним, 03 октября 2020 11:37
не покупайте жигули это геноцид Русского народа.

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