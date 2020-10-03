Угнала Mercedes-Benz и врезалась в столб пьяная подружка в Новосибирске

Кроме того, дама столкнулась со стоявшим автомобилем. Теперь автоледи придется отвечать и за пьяную езду, и за угон, и за разбитую чужую машину.

32-летняяя женщина на «Мерседес С-200» совершила столкновение со стоящим легковым автомобилем, а затем наехала на столб

В Октябрьском районе полицейские задержали подозреваемую в угоне автомобиля, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в субботу.

2 октября в 0.04 Октябрьском районе у дома на улице Бориса Богаткова 32-летняяя женщина, управлявшая автомобилем «Мерседес С-200», совершила столкновение со стоящим легковым автомобилем, а затем наехала на столб.

Прибывшие на место сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску установили, что женщина находилась за рулем в состоянии опьянения и не имела необходимых документов на автомобиль.

Женщину доставили в районный отдел полиции, где выяснилось, что автомобиль, которым она управляла, ее не принадлежит. Транспортное средство она взяла без разрешения у своего 35-летнего знакомого, с которым накануне распивала спиртное, воспользовавшись оставленными без присмотра ключами от «Мерседеса».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также в отношении задержанной составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без необходимых документов.