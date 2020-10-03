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Второго карантина из-за коронавируса не выдержит экономика России, предупредила ВОЗ

09:57 03.10.2020 Фото: pexels.com
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Локдауны парализуют и систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней. Помимо этого, идет давление на психику людей.

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ВОЗ предостерегла Россию от повторного карантина из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала избегать повторного введения жестких ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", — сказала Вуйнович в интервью Forbes.

По ее словам, локдауны парализуют экономику, а также систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Помимо этого, идет давление на психику людей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.

Он обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).

Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились более 34 миллионов человек во всем мире. Свыше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия. В России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.

COVID-19 заболеваемость карантин коронавирус пандемия экономика России Мелита Вуйнович ВОЗ
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