Самый эффективный способ борьбы с COVID-19 знает Жириновский

По словам лидера ЛДПР, что касается карантинных мер, то главное – это сокращение физических контактов.

Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире НСН, что самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это прививка.

"Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет. Даже если само заболевание протекало легко, без сильного поражения легких, то отложенные последствия могут быть гораздо хуже", - отметил Жириновский.

По его словам, что касается карантинных мер, то главное – это сокращение физических контактов.

При этом лидер ЛДПР назвал вариант самоизоляции на даче наиболее оптимальным.

"Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование", - добавил парламентарий.