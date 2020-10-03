Война в Карабахе: число погибших азербайджанцев подсчитала Армения. Смотрите видео обстрелов

"Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза не предпринимается никаких шагов", заявил пресс-секретарь президента НКР.

В Нагорном Карабахе подсчитали число погибших азербайджанцев

Потери азербайджанской армии в ходе боев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) превысили три тысячи человек. Об этом заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян со ссылкой на данные разведки.

«Разведывательные данные свидетельствуют, что число азербайджанских жертв уже превышает три тысячи. Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза не предпринимается никаких шагов», — написал он. Также Погосян добавил, что, возможно, объяснить «убийства своих людей» могут только психологи.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли три ракетных удара по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерту в пятницу, 2 октября. Об этом сообщил единый информационный центр при правительстве Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

