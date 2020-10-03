Вы правильно носите маску? В рост коронавируса напомнили актуальные правила

Любая маска является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов. Поэтому наличие маски всегда лучше, чем ее отсутствие.

Какой стороной носить маску? Россиянам напомнили правила

Индивидуальные средства защиты помогают сохранить здоровье в условиях пандемии. Нюансы использования масок раскрыл в интервью радио Sputnik член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.

Одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная своими руками из подручных средств – любая маска является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов. Поэтому наличие маски всегда лучше, чем ее отсутствие. Важно только правильно пользоваться этим средством защиты, отметил в интервью радио Sputnik член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, основатель онлайн-платформы zdorovie. ru Эрик Бровко.

"Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим", – сказал Эрик Бровко.

Маску, которую вы сняли и собираетесь надеть через какое-то время, лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет.

"Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее. Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками. Не думаю, что это существенно повышает риск заражения коронавирусом, но с точки зрения микробов в целом это не очень хорошо", – отметил Эрик Бровко.

Чаще всего люди пользуются одноразовыми медицинскими масками. У многих возникает вопрос, какой стороной их нужно надевать.

"Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски", – пояснил Эрик Бровко.