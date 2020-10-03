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Вы правильно носите маску? В рост коронавируса напомнили актуальные правила

12:11 03.10.2020 Фото: pexels.com
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Любая маска является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов. Поэтому наличие маски всегда лучше, чем ее отсутствие.

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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Индивидуальные средства защиты помогают сохранить здоровье в условиях пандемии. Нюансы использования масок раскрыл в интервью радио Sputnik член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко.

Одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная своими руками из подручных средств – любая маска является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов. Поэтому наличие маски всегда лучше, чем ее отсутствие. Важно только правильно пользоваться этим средством защиты, отметил в интервью радио Sputnik член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, основатель онлайн-платформы zdorovie. ru Эрик Бровко.

"Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим", – сказал Эрик Бровко.

Маску, которую вы сняли и собираетесь надеть через какое-то время, лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет.

"Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее. Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками. Не думаю, что это существенно повышает риск заражения коронавирусом, но с точки зрения микробов в целом это не очень хорошо", – отметил Эрик Бровко.

Чаще всего люди пользуются одноразовыми медицинскими масками. У многих возникает вопрос, какой стороной их нужно надевать.

"Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски", – пояснил Эрик Бровко.

коронавирус маски респиратор средства защиты Эрик Бровко
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 03 октября 2020 13:52
Правила говорите? Давайте почитаем в таком случаи противопоказания для ношения маски: 1. имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. 2. индивидуальная непереносимость материала, в том числе аллергические реакции. 3. возраст, до 3х лет противопоказано. 4. риск асфиксии — резкого расстройства дыхания из-за недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови. А в жару, когда человек дышит чаще, — еще и теплового удара. 5. хронические прогрессирующие заболевания органов дыхания, вызывающие одышку. С таким диагнозом маска может усугубить состояние и даже вызвать удушье. А то в следующий раз специалисты порекомендуют прыгать с крыш - говорят помогает с вирусом, а исполнители начнут помогать им в этом.
Аноним, 03 октября 2020 13:55
Почему люди должны сами покупать маски? Вам надо, вы и обеспечивайте. Мне она даром не нужна. И потом, использованные маски и перчатки, являются в медицине опасными отходами группы Б и требуют сбор в спец. контейнера и спец. утилизации. Почему об этом молчим? Грязные маски и перчатки валяются повсюду и служат дополнительным источником распространения всякой заразы. Складывается впечатление, что вас интересует не угроза распространения вашего вируса, а нечто другое.
Аноним, 03 октября 2020 14:05
"Карантинные меры парализуют систему здравоохранения и мешают оказывать помощь пациентам с другими серьезными болезнями, такими как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, отметила Вуйнович. Она также добавила, что ограничения оказывают негативное влияние на психику людей.

«Если можно его (карантина) избежать, то это нужно сделать», – подчеркнула представитель ВОЗ".(с)

https://ria.ru/20201002/lockdown-1578118743.html
Аноним, 03 октября 2020 14:12
Маски спасают от вируса, так же, как трусы от поноса! Способ законного грабежа посредством штрафов!

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