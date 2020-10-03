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Массово бегут из Москвы жители: цифры поражают экспертов

11:33 03.10.2020 Фото: Википедии
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"Это обалденный шанс для региональных городов", заявил специалист. Но отток людей из столицы связан не только с коронавирусом. Уезжать москвичи начали гораздо раньше.

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Эксперт заявил о массовом оттоке жителей из Москвы

Москва впервые за долгое время столкнулась с активным оттоком населения. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на результаты исследования, проведенного членом комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым.

По словам аналитика, эта тенденция наметилась еще три года назад. Так, по словам Соколова, в 2018 году Москву покинули приблизительно 30–50 тысяч человек. Он отметил, что данные показатели поражают, потому что ежегодно на протяжении десятков лет в столицу стабильно приезжало от 100 до 200 тысяч человек.

Соколов связал такую ситуацию с развитием возможностей удаленной работы на фоне негативных тенденций на рынке труда из-за пандемии коронавируса.

При этом эксперт выразил мнение, что отток населения благоприятно скажется на состоянии регионов. "Это обалденный шанс для региональных городов. Города, условные Чебоксары, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе", - заявил он.

аналитик бегут коронавирус отток таланты Денис Соколов Urban Land Institute
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